Este conceito de skin Sabugueiro transforma Zoe em um espírito protetor da floresta

A linha de skins Sabugueiro de League of Legends é uma das séries mais estilizadas que o jogo tem a oferecer. Um talentoso artista imaginou o Aspecto do Crepúsculo, Zoe, como um protetor da floresta que muitos outros lutaram para proteger.

A artista Elisa Rio deu a Zoe um ótimo visual Sabugueiro, com uma nova paleta de cores e design. O conceito ainda permanece fiel ao eu aventureiro e alegre original da campeã, ao mesmo tempo em que traz alguns tons necessários para diferenciá-la das outras versões.

Imagem via Elisa Rio

Zoe está usando um penteado que com degradê de vermelho para loiro e que flui atrás dela enquanto ela caminha. Ela também tem madeira nos braços e pernas e até tem chifres brotando das têmporas para dar a impressão de que ela é uma criatura que veio da floresta.

Rio também mostrou vários outros conceitos que ela fez. Um conceito, por exemplo, fez Zoe parecer muito mais em sintonia com a natureza. Ela tinha mais folhas e flores crescendo em seu corpo, um conjunto extra de chifres e orelhas mais pontudas, como elfos, em vez das orelhas arredondadas e humanas que ela tem no produto final.

Imagem via Elisa Rio

A skin também contava com variações de croma, com a cor mudando principalmente no cabelo. Embora o conceito original de seu cabelo fosse vermelho, ela também teria roxo escuro, rosa e verde como opções. Todos eles parecem ótimos, embora a alternativa roxa seja muito semelhante à cor do cabelo da Zoe Guardiã Estelar.

Porém, a linha de skins Sabugueiro já tem alguns campeões, então não devemos ver Zoe na floresta tão cedo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 26 de fevereiro.