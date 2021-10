Em que atualização está acontecendo o Mundial 2021 de LoL?

O Campeonato Mundial 2021 de League of Legends finalmente chegou e, após um ano inteiro de mudanças ao meta e ao imenso elenco de campeões do jogo, a última atualização competitiva da temporada sedia o campeonato mais importante do ano.

Neste ano, o Campeonato Mundial de LoL acontece na atualização 11.19.

Antes do Mundial deste ano, a Riot Games implementou várias “atualizações pré-Mundial”, para avaliar o meta competitivo do jogo da melhor forma e fazer os ajustes necessários. A atualização 11.18 foi uma espécie de prévia para o Mundial de LoL deste ano, enquanto a atualização 11.19 é a atualização principal, em que todo o campeonato será jogado.

Tradicionalmente, se jogam entre 80 e 100 partidas ao longo do Mundial, então os times com participações mais longas no campeonato terão oportunidades de sobra para se adaptar ao meta. Dito isso, ainda há muito espaço para o próprio meta do Mundial se adaptar ao longo do evento. No ano passado, os jogadores profissionais ainda estavam estreando campeões até na fase eliminatória.

A atualização 11.19 do LoL trouxe muitas mudanças ao jogo, incluindo fortalecimentos e enfraquecimentos a dezenas de campeões. A princípio, foram feitas mudanças a campeões solo e caçadores. Mas outras funções, incluindo principalmente o suporte, também tiveram mudanças. Entre os campeões mais alterados na atualização 11.19, estão Qiyana, Sylas e Akali.

Além disso, os campeões que sofreram mais mudanças às vésperas do Mundial foram alterados com a ideia de troca de funções. Campeões como Talon e Zed foram fortalecidos para que suas habilidades na selva fiquem mais fortes, enquanto Amumu, por exemplo, foi fortalecido para ser um suporte melhor.

Embora a atualização 11.19 certamente não traga as mudanças mais intensas na história do Mundial (lembra quando a Riot fez Mordekaiser se tornar um atirador alguns dias antes do Mundial de 2015?), ainda há motivos para acreditar que o evento deste ano tenha um dos cenários competitivos mais diferentes da história do LoL.

A fase de entrada do Mundial 2021 começou às 8h BRT de 5 de outubro, enquanto a fase de grupos começa em 11 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 04 de outubro.