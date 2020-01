É possível reduzir o tempo de recarga da ultimate de Ekko para menos de 10 segundos em League of Legends

Em League of Legends, é extremamente frustrante jogar contra Ekko porque ele tem segurança e muita mobilidade. Agora, fica pior.

Um jogador de LoL explicou ontem no Reddit que o Rapaz que Estilhaçou o Tempo pode usar Cronoquebra a cada 9,6 segundos se acumular vários métodos de redução de tempo de recarga (RTR).

Captura de tela via Riot Games

“Do ponto de vista de alguém que joga de Ekko desde seu lançamento, posso confirmar que isso não deveria ser possível, levando em conta como ele é forte”, disse o jogador.

No MOBA da Riot, há várias formas de reduzir tempo de recarga. Mas, para conseguir levar a ultimate de Ekko a 10 segundos, vai precisar de todos. É preciso usar a runa Caça Suprema, que reduz o tempo de recarga da ultimate, e a runa Perspicácia Cósmica, que aumenta a RTR máxima para 45%.

Depois das mudanças da pré-temporada, abater quatro Dragões das Nuvens concede mais 40% de RTR, que ignora o limite.

Obviamente, se o time conseguir garantir quatro dragões, a partida já deve estar pendendo para um lado. Mas usar Cronoquebra a cada 9,6 segundos significa que Ekko poderia até usar a habilidade mais de uma vez na mesma luta, ficando vivo para sempre e causando muito dano. Além do mais, é um saco ouvir o jovem viajante gritar “de novo” várias vezes.

A popularidade de Ekko aumentou recentemente, e sua popularidade também, depois de ele voltar a ficar viável na selva. Apesar de Lee Sin ainda ser a presença dominante do Summoner’s Rift, com 17%, Ekko é o segundo mais usado atualmente, com 6%. Levando em conta a quantidade de aparições, sua taxa de vitórias de 52,9% segundo o Champion.gg é impressionante.

Aos fãs que quiserem dominar o Summoner’s Rift (e se divertir), talvez valha a pena testar Ekko.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 06 de janeiro.