DWG KIA se vinga da Cloud9 com grande vitória de retorno durante a fase Hexágono do MSI 2021

Está sendo um MSI 2021 bastante instável para a DWG KIA, que não parecia tão dominante quanto muitos fãs e analistas de League of Legends esperavam antes do torneio. Mas o time deu início ao segundo dia da fase Hexágono com uma vitória bem disputada contra a Cloud9 da América do Norte.

Indo para as partidas de hoje, a DK e a Cloud9 estavam procurando por desempenhos de recuperação. Os atuais campeões mundiais tinham acabado de perder para a Royal Never Give Up da China, enquanto os representantes da LCS tiveram uma largada de 0-2 para a RNG e a MAD Lions da Europa.

Ambas as equipes tiveram escalações interessantes com bastante cura e utilidade em toda a equipe. Como resultado, cabia a quem executava seus planos de maneira mais eficiente. Nos minutos iniciais, a Cloud9 saiu na frente com um belo caminho da jungle do Udyr de Blaber, conseguindo vários abates na rota inferior. As lutas nos primeiros 15 minutos foram próximas, mas a Cloud9 teve sucesso em lutas prolongadas com Karma e Lulu.

Infelizmente para a Cloud9, sua janela de vitória era limitada. Mesmo que os representantes da NA conseguissem bons abates isolados, a DK poderia aguentar, pois sua composição seria relativamente mais forte com mais tempo. Eles tinham uma tonelada de ameaças de danos mistos com muito alcance, como ShowMaker com Syndra e Canyon com Rumble, enquanto também traziam uma grande linha de frente com Sion e Tahm Kench para proteger a Senna do Ghost na linha de trás.

Mais tarde no jogo, a DK começou a encontrar as iniciações que eles estavam procurando durante todo o jogo. Quer fosse ShowMaker acertando enormes atordoamentos ou Khan fazendo um abate com sua ultimate, o bom escalamento e alcance da DK levaram o jogo a seu favor. A Cloud9 não conseguiu sobreviver aos danos de explosão que se seguiram ao controle de grupo. A Cloud9 também não conseguiu encontrar uma maneira de matar Senna, o que significava que as lutas em equipes eram difíceis de manobrar a partir do meio do jogo.

Apesar da DK ter conseguido esta vitória, ainda há muito trabalho a ser feito. Eles ainda estavam sendo derrotados no início do jogo, mas mostraram que ainda podem derrotar seus oponentes com uma macro e tomada de decisão superiores. A Cloud9, por outro lado, perdeu três jogos consecutivos e não tem vitórias na fase Hexágono. Cada jogo é importante para suas chances de se classificar para a fase seguinte, e os fãs da NA estão aos poucos perdendo as esperanças em seu time principal.

Veja as duas equipes em ação enquanto a fase Hexágono continua até terça-feira, 18 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 15 de maio.