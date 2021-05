DWG KIA derrotou a MAD Lions em uma caótica série de 5 jogos para ganhar uma vaga nas finais do MSI 2021

Depois de lutar contra a MAD Lions em uma das mais emocionantes séries de League of Legends do ano até agora, a DWG KIA garantiu sua vaga contra a Royal Never Give Up nas finais do Mid-Season Invitational de 2021.

Antes do início desta série, a DWG KIA e a MAD Lions tinham um torneio com altos e baixos. Os campeões da LCK deveriam ser, de longe, o melhor time do mundo, mas depois de encontrar dificuldades contra times como a Cloud9, a DetonatioN FocusMe e a RNG, dúvidas começaram a surgir na mente dos fãs da LCK.

Na mesma linha, a MAD Lions passou por 5 a 1 na fase de grupos, mas teve que se esforçar bastante contra times como a PSG Talon e a Istanbul Wildcats. Eles até perderam quatro de seus últimos seis jogos da fase Hexágono, incluindo sua última partida contra a C9. Mesmo que ambas as equipes estivessem tropeçando um pouco, muitas pessoas chamaram os campeões da LEC de subestimados ​​nesta partida.

Mas o orgulho da Europa transformou as coisas em uma série contra todas as probabilidades. Eles perderam a primeira partida do dia, mas conseguiram se reagrupar, se adaptar e vencer duas partidas consecutivas contra os atuais campeões mundiais. O jovem atirador Carzzy da MAD teve grande destaque em ambos os jogos, fazendo jogadas e vencendo vários confrontos dois contra dois contra Ghost e BeryL.

CHAOS LEADS TO VICTORY HERE



pic.twitter.com/u0ZigtzSIO — MAD Lions LoL English (@MADLions_LoLEN) May 22, 2021

O terceiro jogo foi o jogo mais emocionante de toda a série, com ambos os lados atacando sem parar em Summoner’s Rift. A MAD, no entanto, puxou a DWG KIA para várias lutas de equipe caóticas e até mesmo mostrou um alto nível de macro que forçou os oponentes a tomar decisões difíceis. Estava claro que se os representantes da UE pudessem forçar seus oponentes a jogarem de acordo com seu estilo, seria mais perto do que muitos poderiam imaginar.

Depois de vencer o terceiro jogo, os fãs europeus começaram a borbulhar de empolgação, mas os representantes da LCK pareceram apertar um botão que os elevou ao próximo nível. Os jogos quatro e cinco acabaram sendo muito semelhantes, com a DWG KIA encontrando lideranças iniciais que eles obtiveram como uma bola de neve com extrema eficiência. Tanto o ShowMaker quanto o Canyon tiveram uma série incrível. O primeiro liderou com grandes performances de Yone, Sylas e Zoe, enquanto o último dominou a selva com quatro jogos de Rumble.

“Em primeiro lugar, como uma equipe, [os jogadores] e a comissão técnica mantiveram nossa fortaleza mental [e] fomos capazes de permanecer fortes”, disse ShowMaker em uma entrevista após o jogo. “Achei que o meio como função é o pilar de uma equipe, então tentei o meu melhor para jogar cada vez melhor em cada jogo.”

Com esta vitória, a DWG KIA agora enfrentará a RNG nas finais do MSI 2021. Em ambos os encontros durante a fase Hexágono, os representantes da LPL levaram a melhor sobre seus rivais, mas ShowMaker e companhia buscarão mudar seu destino e se solidificar como a melhor equipe do mundo no confronto amanhã às 10h.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 22 de maio.