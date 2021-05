DWG KIA derrotou a MAD Lions em um dos jogos com menor número de abates do MSI 2021 até agora

A DWG Kia entrou no Mid-Season Invitational 2021 como a atual campeã mundial e o time de fato a ser vencido. Eles tiveram uma participação incrível em sua região, mas apenas alguns dias depois do início do torneio, eles perderam um jogo inusitado para a Cloud9, um dos representantes mais fracos de região principal no torneio. A derrota foi um choque para os fãs de League of Legends, que esperavam que eles fossem o time a ser derrotado.

No entanto, essa perda parece ter feito pouco para abalar a fortaleza mental da DWG KIA. Eles conseguiram uma vitória opressiva e dominante contra a Mad Lions da LEC hoje durante a fase Hexágono. Este jogo viu um retorno ao estilo clássico coreano de League of Legends, com poucos abates, mas uma configuração absolutamente magistral de visão e manipulação de rota para dar a DWG KIA uma liderança de ouro consistente ao longo do jogo.

Como tem acontecido com muitas das vitórias internacionais da DWG KIA até agora neste ano, o caçador Canyon serviu como estrela brilhante desta equipe. Com a escolha de Morgana garantida para ele no início da fase de seleção, ele demonstrou o quão impactante um caçador de limpeza rápida pode ser para aumentar o ouro de sua equipe, com uma vantagem de quase 100 tropas sobre Udyr de Elyoya no final do jogo. Um escudo negro crucial dele decidiu a luta de equipe dramática no final do jogo, em que o atirador, Ghost, foi arrancado das mandíbulas da morte depois que o escudo mágico bloqueou um gancho do Nautilus de Kaiser da MAD.

Este jogo foi um dos menos sangrentos do MSI até agora. Terminou aos 31 minutos com apenas 13 abates no jogo, a menor contagem de abates do estágio Hexágono. Apesar desta falta de luta, a DWG KIA continuou a discretamente acumular vantagens de dragão e a fazer uma bola de neve com as tropas para liderar todo o mapa, e sua vitória foi razoavelmente garantida a partir da marca de 15 minutos em diante.

A DWG KIA agora se trava firmemente em segundo lugar no estágio Hexágono. Eles terão que lutar contra a Cloud9 em 16 de maio às 15h para manter sua posição na frente do pelotão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 16 de maio.