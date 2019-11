Doublelift diz que nova alcova da rota inferior de League of Legends “parece meio inútil”

A atualização mais recente de League of Legends trouxe mudanças drásticas ao Summoner’s Rift, incluindo alterações de cenário e a entrada de duas alcovas, uma na rota superior e uma na rota inferior. A Riot esperava que as alcovas fossem criar mais empolgação e oportunidades de jogada, mas Yiliang “Doublelift” Peng, da Team Liquid, pensa diferente.

O atirador debateu a alcova em sua transmissão de ontem na Twitch, em que jogou duo com o novo suporte da TSM, Vincent “Biofrost” Wang. Doublelift diz que a novidade é esquecível e nem deve ser muito usada pelos jogadores da rota inferior.

DL Thoughts on Alcove Clip of Doublelift Playing League of Legends – Clipped by Claprinn

“Eu literalmente esqueço que existe”, disse Doublelift. “Em 50% de todas as partidas sendo jogadas agora, ninguém nem pisa na merda da alcova. O lugar nem vê a luz do dia… Parece meio inútil na maior parte do tempo.”

O plano da Riot para a pré-temporada era adicionar variedade entre as partidas do LoL. As mudanças ao dragão reestruturam o Summoner’s Rift com ajustes a arbustos e muros. As alcovas foram criadas para dar mais variedade e oportunidades de surpresas e grandes jogadas. Mas parece que errou nisso, segundo Doublelift.

O atirador admite que os jogadores podem escolher usar a alcova para atirar em um oponente enquanto fogem, mas não faz tanta difrença.

Para ver Doublelift testar as mudanças da pré-temporada enquanto a temporada da LCS não começa, é só entrar em seu canal da Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de novembro.