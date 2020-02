Desenvolvedores do TFT: Galáxias focarão em feitiços “empolgantes e de alto impacto”

Os desenvolvedores do Teamfight Tactics certamente aprendem com seus erros.

O designer de jogo principal do TFT, Stephen “Mortdog” Mortimer, refletiu sobre a Ascensão dos Elementos em um /Dev, detalhando o que será diferente para o próximo conjunto: Galáxias. Embora a segunda temporada do autobattler tenha introduzido algumas mecânicas novas e divertidas, ela ainda ficou aquém em algumas áreas.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais os desenvolvedores de TFT tentarão melhorar o futuro.

Impacto e emoção nas habilidades

O primeiro conjunto tinha muitos feitiços emocionantes e impactantes. Seja o Karthus destruindo todo o time inimigo ou a Sejuani congelando tudo, foi ótimo ver suas unidades realizando momentos de virada de jogo. Ascensão dos Elementos se afastou desse tipo de jogabilidade emocionante e impactante, de acordo com Mortdog.

“O melhor exemplo disso é a Sejuani em comparação com o Malphite”, disse o desenvolvedor. “Ambos têm propósitos parecidos (tanques de linha de frente com habilidades de CG em área de ação), mas a habilidade da Sejuani tinha uma antecipação muito melhor quando era conjurada e um impacto muito mais visível.”

Para melhorar a experiência do jogador e do espectador, esses tipos de habilidades emocionantes e de alto impacto serão incorporados ao design das Galáxias.

Clareza no combate

Com as plantas de Zyra, as tropas de Malzahar, os soldados de Azir, de Yorick e os Tibbers da Annie, era quase impossível dizer o que você estava vendo. O tabuleiro foi inundado com tropas, o que afetou severamente a capacidade de ver como a luta se desenrolava. Combine isso com habilidades invisíveis, como o golpe do Berserker, e você terá uma grande bagunça.

O conjunto três terá “feitiços mais visíveis e impactantes” para aumentar a emoção ao ver sua equipe fazer uma ótima combinação de habilidades.

Design e balanceamento de Campeões

Mortog está feliz com o balanceamento entre poder de habilidade e atributos em relação ao nível de estrela. Isso fez com que “mais condições de vitória fossem possíveis” e a um aumento da satisfação ao aprimorar suas unidades. Mas campeões de custo um e dois estavam terríveis, de acordo com o designer principal.

“tirando algumas exceções (Kog e Vayne 3 estrelas, por exemplo), mal era possível considerar Campeões de custo um e dois como estratégias viáveis para o fim de jogo.”, disse Mortdog. “Eles provavelmente estavam lá só pela característica em vez de servirem como uma condição de vitória.”

A Riot fará um grande esforço para tornar as unidades de baixo custo viáveis ​​para o fim de jogo, em vez de precisar substituí-las com as próximas unidades mias caras. Haverá “melhores carregadores de todos os custos”.

Com o Conjunto Três: Galáxias estreando em meados de março, os fãs de TFT ainda têm algumas semanas pela frente antes de entrar na batalha intergaláctica.

