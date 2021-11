Desafios em breve no APT do LoL

O mais novo recurso de League of Legends destinado a reconhecer as realizações dos jogadores, conhecido como Desafios, será lançado em breve no APT do jogo.

Jordan “Barackprobama” Checkman, líder de design de equipes competitivas do LoL, revelou em uma novo post no blog de atualização do jogo hoje que os Desafios, que foram divulgados como parte da pré-temporada de 2022, estão a caminho. Esse recurso permitirá que todos os tipos de jogadores do LoL, independentemente de como e onde eles fiquem na fila, sejam reconhecidos por suas conquistas de uma maneira diferente da que os Eternos fazem atualmente.

Em uma nova subguia “Desafios” no perfil do jogador, eles serão capazes de acompanhar todas as suas realizações em seus jogos, desde a conclusão de vários objetivos em um único jogo até a obtenção de abates em campeões inimigos. Os desafios serão colocados em seis categorias – Imaginação, Habilidade, Habilidade, Experiência e Coleção e Legado – com cada categoria contendo desafios que exigem requisitos semelhantes para serem concluídos, como desafios de experiência que exigem o domínio de abater campeões e tropas sob condições específicas.

Os desafios irão subir de nível em uma escala semelhante a níveis ranqueados, de Ferro a Desafiante. A progressão dos jogadores pelos Desafios estará disponível na guia Desafios, embora, como nas ranqueadas, apenas um número específico de jogadores possa acessar cada nível por vez. Ao cumprir os critérios para avançar para a próxima etapa de um Desafio, os jogadores serão recompensados ​​com pontos para sua pontuação geral de Desafios, bem como Títulos que podem ser anexados a seus perfis.

Em breve, os desafios estarão disponíveis para teste no APT do LoL, com mais de 300 disponíveis desde o início. Eles serão lançados nos servidores ativos no próximo ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 12 de novembro.