Depois de susto com coronavírus, teste de apresentadora da LCK teria resultado negativo

A apresentadora da LCK Kim Mina, que foi retirada da LCK no final de semana sob suspeita de exposição ao coronavírus, fez o teste para a doença e recebeu resultado negativo, de acordo com o repórter kenzi.

Com isso, a quarentena autoimposta também deve acabar, e os medos dos jogadores e membros da equipe que estiveram em contato com ela no final de semana, em entrevistas e outras tarefas do trabalho, devem se acalmar.

A notícia de um possível caso de coronavírus na LCK veio durante a partida da Sandbox Gamings contra a Damwon, quando o apresentador Max “Atlus” Anderson deu o alerta aos espectadores e avisou que a LCK estava “tomando todas as precauções possíveis” em relação ao incidente.

O coronavírus, que surgiu em Wuhan, China, se espalhou pelo mundo nas últimas semanas, sendo mais de 78.000 casos e mais de 2.400 mortes. A maioria aconteceu na China.

Os casos na Coreia do Sul têm aumentado e, caso a situação continue, pode ser que a LCK seja adiada de forma indefinida como a LPL fez no final de janeiro por preocupação com a saúde dos jogadores, organizadores e fãs.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.