Darius pode abater o dragão sozinho no nível um sem Golpear no APT

Uma mudança recente no Ambiente Público de Teste de League of Legends aparentemente causou estragos no servidor de teste.

Darius recebeu um fortalecimento em sua passiva que causa 500 por cento de dano a criaturas neutras no APT. E como um fã do LoL demonstrou ontem, este fortalecimento permite que a Mão de Noxus mate um dragão sozinho no nível um, sem mesmo ter que usar Golpear.

Enquanto outros campeões precisam de alguns níveis e condução para realizar esse feito, Darius só precisa acumular sua passiva para derrubar a criatura.

Essas mudanças parecem fora do comum para a Riot, que geralmente não acompanha essas mudanças bruscas e, em vez disso, ajustam lentamente um campeão com porcentagens mais baixas. O atual aumento de 75 por cento do dano de Darius em monstros neutros em servidores ativos não é suficiente para torná-lo um legítimo caçador da selva, mas um aumento de 500 por cento parece um fortalecimento artificial para forçá-lo a desempenhar o papel em vez de dar-lhe outras ferramentas para lidar com a selva.

As mudanças no APT ainda não são definitivas. A Riot ainda pode mexer com os números ou remover as mudanças completamente antes que a atualização 11.8 vá ao ar em 14 de abril.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 04 de abril.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.