Darius, Jinx e Talon enfraquecidos e Yuumi esperando fortalecimentos na prévia da atualização 11.10 do LoL

O diretor de design de jogabilidade do League of Legends, Mark “Scruffy” Yetter, revelou a lista completa de fortalecimentos e enfraquecimentos na prévia da atualização 11.10. E enquanto os jogadores podem esperar algumas mudanças na selva que irão aumentar a acessibilidade da função, também há uma boa quantidade de campeões sendo ajustados.

Patch Preview 11.10 here:



Slightly lighter patch on the champ side with a lot of focus on the jungle accessibility changes. More details/tentative changes coming tomorrow. pic.twitter.com/LwjhL6DqSA — Mark Yetter (@MarkYetter) May 3, 2021

A próxima atualização terá como alvo vários campeões dominando o Rift, como Darius, Jinx e Talon. Darius tem sido absolutamente opressivo no rota superior, ostentando uma taxa de vitória de 51,62 por cento no Platina e acima, de acordo com u.gg. A Mão de Noxus recebeu alguns enfraquecimentos para sua Hemorragia no início da temporada, reduzindo seu dano de ataque bônus na atualização 11.2. A Riot pode querer enfraquecer ainda mais sua passiva ou talvez cortar um pouco suas estatísticas base para tornar a rota contra ele uma experiência mais justa.

Depois de alguns fortalecimentos muito necessários no início da temporada, Jinx abriu caminho até o meta, e agora ela não desiste. A atiradora tem uma taxa de vitória de 52,35 por cento nos ranques Platina e acima e, com a ajuda do Mata-Cráquen, ela absolutamente apaga seus oponentes. A Riot pode querer limitar sua velocidade de ataque para que ela não ative a passiva do Mata-Cráquen com tanta frequência, o que causa dano verdadeiro bônus a cada três ataques.

E o constante Talon está assassinando todos no seu caminho para a lista de enfraquecimentos. Com uma taxa de vitória de 52 por cento nas posições mais altas, o campeão está claramente fora da curva. Ser capaz de vagar e ajudar todas as rotas, enquanto junta alguns abates, sempre foi um problema de balanceamento. E parece que a Riot pode ter que mirar em sua explosão, fornecendo algum contra-ataque para alvos mais frágeis.

Yuumi fez seu caminho para a lista de fortalecimentos. A Gata Mágica possui uma taxa de vitória em torno de 48 por cento, então a Riot pode considerar melhorar a cura que ela faz aos aliados.

Galio, Thresh, Bardo e Katarina também estão na lista de alvos da Riot para enfraquecimentos. E Irelia, Kennen, Kayle, Lux e Zyra completam a lista de fortalecimentos. Mas a prévia da atualização é provisória e sujeita a alterações antes de chegar aos servidores ativos.

A atualização 11.10 está programado para ir ao ar na quarta-feira, 12 de maio, de acordo com o cronograma oficial de atualização do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 03 de maio.