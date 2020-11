Confira as notas da atualização 10.23 de League of Legends: o começo da pré-temporada 2021

Finalmente chegamos ao fim da temporada 2020 de League of Legends.

A pré-temporada 2021 está quase chegando, trazendo mudanças monumentais ao jogo. O sistema de itens será totalmente refeito, com a inclusão de 22 novos itens Míticos e mais, o que terá grande impacto no LoL no futuro. A atualização 10.23 é uma das grandes.

Confira a lista completa de alterações a campeões, runas e outros na atualização 10.23 do LoL. As mudanças aos itens, incluindo todos os novos Míticos, podem ser encontrados no mesmo link e também aqui.

Ajustes a campeões na pré-temporada

Caitlyn

Imagem via Riot Games

Passiva – Bem na Mira

Dano de Bem na Mira por nível: 50/75/100% de Dano de Ataque (nos níveis 1/7/13) (inalterado)

Dano de Bem na Mira por chance de acerto crítico: de (1,25 * [100 + metade do percentual de Dano Crítico adicional] * Chance de Acerto Crítico)% de DdA para (1,25 * [87,5 + metade do percentual de Dano Crítico adicional] * Chance de Acerto Crítico)% de DdA

Jhin

Imagem via Riot Games

Passiva – Sussurro

Redução de dano crítico: de 25% (os críticos causam 150% de DdA) para 14% (os críticos ainda causam 150% de DdA)

Conversão de chance de acerto crítico para DdA: de 40% para 30%

Senna

Imagem via Riot Games

Passiva – Absolvição

Redução de dano crítico: de 35% (os críticos causam 130% de DdA) para 14% (os críticos causam 150% de DdA)

Chance de acerto crítico a cada 20 almas: de 15% para 10%

R – Sombra da Alvorada

Não quero ver nada no chão: Agora coleta Espectros da Névoa. Os Espectros da Névoa ainda surgem somente próximos a Senna.

Tryndamere

Imagem via Riot Games

Passiva – Fúria da Batalha

Chance de acerto crítico por ponto de fúria: de 0,35/0,4/0,45/0,5% (nos níveis 1/6/11/16) para 0,4%

Yasuo

Imagem via Riot Games

Passiva – Estilo do Errante

[NOVO] Sobreacúmulo: Cada 1% de Chance de Acerto Crítico acima de 100% é convertido em 0,5 de DdA adicional (vale lembrar que Estilo do Errante dobra a Chance de Acerto Crítico de outras fontes).

Yone

Imagem via Riot Games

Passiva – Estilo do Caçador

[NOVO] Sobreacúmulo: Cada 1% de Chance de Acerto Crítico acima de 100% é convertido em 0,5 de DdA adicional (vale lembrar que Estilo do Caçador dobra a Chance de Acerto Crítico de outras fontes).

Akali

Imagem via Riot Games

Q – Golpe dos Cinco Pontos

Custo: de 120/115/110/105/100 de Energia para 120/110/100/90/80 de Energia

Katarina

Imagem via Riot Games

Passiva – Voracidade

[NOVO] Ao contato: A coleta de adaga aplica efeitos ao contato

E – Shunpo

[NOVO] Ao contato: Aplica efeitos ao contato

R – Lótus da Morte

Lembrete: Katarina arremessa 15 adagas por ult.

Dano Mágico: de 25/37,5/50 (+19% de PdH) (+22% de DdA adicional) por adaga para 25/37,5/50 (+19% de PdH) por adaga

[NOVO] Dano Físico: 15% (+9,9% de Velocidade de Ataque) de DdA adicional por adaga

[NOVO] Ao contato: Cada adaga aplica efeitos ao contato com 25% de eficácia

Kayle

Imagem via Riot Games

Passiva – Ascensão Divina

Velocidade de ataque adicional: de 6% por acúmulo de Fúria para 6% (+2% de PdH) por acúmulo de Fúria

Ornn

Imagem via Riot Games

Passiva – Forja Viva

Itens forjáveis: de Lista selecionada para Todos os itens Míticos

Valor de aprimoramento para itens magistrais: de Variável de acordo com o item para 1000 de ouro

Limite de itens magistrais: de 2 para Ornn, 1 para cada aliado para 1 para Ornn e aliados (já que Ornn ainda está sujeito ao limite de 1 item Mítico)

Atributos adicionais: de Ornn recebe 10% de Armadura e Resistência Mágica adicionais para Ornn recebe 10% de Vida, Armadura e Resistência Mágica adicionais

[NOVO] Mãos calejadas: Ornn recebe 4% de Vida, Armadura e Resistência Mágica para cada item Mítico que aprimorar em Magistral

Viktor

Imagem via Riot Games

Crescimento de Mana: de 25 para 45

Passiva – Evolução Gloriosa

[REMOVIDO] Núcleo Hex: Viktor não inicia mais a partida com um Núcleo Hex aprimorável.

[NOVO] Colheita: Viktor coleta 1 Fragmento Hex com eliminações de tropas e monstros, 5 de tropas grandes e 25 de Campeões. Ele pode gastar 100 Fragmentos Hex para aprimorar uma Habilidade básica. Quando as três Habilidades básicas são aprimoradas, Tempestade do Caos também é aprimorada automaticamente.

E – Raio da Morte

Multiplicador do laser: de 60% para 70%

Multiplicador da explosão: de 70% para 80%

Runas

Conquistador

Força adaptativa por acúmulo: de 1,7-4,2 (nos níveis 1-18), 20,4-50,4 com o máximo de acúmulos para 2-5 (nos níveis 1-18), 24-60 com o máximo de acúmulos

Cura com o máximo de acúmulos: de 15% (8% para Campeões de ataque à distância) para 9% (6% para Campeões de ataque à distância)

Lenda: Linhagem

Máximo de acúmulos com Lenda: de 20 acúmulos (12% de Roubo de Vida) para 15 acúmulos (9% de Roubo de Vida)

Caça Voraz

Cura: de Cura em 1,5% (+2,5% por acúmulo de Caçador de Recompensas) do dano causado pelas Habilidades, efeitos ao contato e itens para 1% de Vampirismo Universal (+2% por acúmulo de Caçador de Recompensas)

Presença de Espírito

Efeito: de Depois de um intervalo de 1s, as eliminações de Campeões restauram 20% do Mana máximo ou da Energia máxima e aumentam o Mana máximo em 100 ou a Energia máxima em 10, acumulando até 5 vezes (máximo de +500 de Mana ou +50 de Energia) para Causar dano a um Campeão inimigo aumenta a Regeneração de Mana em 1,5 – 11 (nos níveis 1 – 18) (80% para Campeões com ataque à distância) de Mana por segundo durante 4s. Usuários de Energia recebem 1,5 de Energia por segundo. Eliminações restauram 15% do seu Mana máximo ou da Energia máxima.

Transcendência

Efeito: de Concede 10% de RTR ao chegar ao nível 10. Cada percentual excedente do limite de RTR é convertido em um bônus adaptativo para Concede efeitos adicionais ao alcançar os seguintes níveis: Nível 5 +5 de Aceleração de Habilidade; Nível 8 +5 de Aceleração de Habilidade; Nível 11 Ao eliminar Campeões, reduz o Tempo de Recarga restante de Habilidades básicas em 20%.

Perspicácia Cósmica

Redução do Tempo de Recarga: Não aumenta mais o limite nem concede RTR

Aceleração de item: de 5% de RTR de itens ativos para 10 de Aceleração de Item (aplica-se a todos os Tempos de Recarga de itens)

Aceleração de feitiço de invocador: de 5% de Redução do Tempo de Recarga de Feitiços de Invocador para 15 de Aceleração de Feitiços de Invocador

Caça Ardilosa

Ardil: de Reduz o Tempo de Recarga dos efeitos ativos de itens em 15% (+5% por acúmulo de Caçador de Recompensas) para Concede 10 de Aceleração de Item (+5 por acúmulo de Caçador de Recompensas). A Aceleração de Item afeta TODOS os Tempos de Recarga de itens, não somente os de efeitos ativos.

Atributo de Aceleração de Habilidade das runas

Ganho de atributo: de +1% – 10% de RTR (nos níveis 1 – 18) para 8 de Aceleração de Habilidade

Tônico de Distorção no Tempo

No seu ritmo: Os consumíveis não entram mais em um curto Tempo de Recarga. Se os consumíveis acumularem, a restauração instantânea será aplicada no fim da duração do consumível original.

Ajustes à Mana de Campeões

Com as mudanças de Mana em itens como Lágrima, Fulgor e Perdição de Lich, além da falta de Mana na maioria dos itens Míticos, a Riot implementou +20 de crescimento de Mana aos seguintes Campeões:

Amumu

Anivia

Camille

Cassiopeia

Cho’Gath

Corki

Darius

Ekko

Ezreal

Fiora

Fizz

Gangplank

Hecarim

Irelia

Jax

Kassadin

Malphite

Nasus

Ornn

Ryze

Skarner

Sylas

Twisted Fate

Udyr

Vi

Viktor

Volibear

Wukong

Xin Zhao

Yorick

Zilean

Outras alterações a campeões

Brand

Imagem via Riot Games

Passiva – Labareda

Dano da explosão ao alvo marcado: de 10%-14% (nos níveis 1-9) para 10%-14% (nos níveis 1-17)

Amumu

Imagem via Riot Games

Crescimento de vida: de 84 para 80

Armadura: de 33 para 30

Elise

Imagem via Riot Games

Q – Mordida Venenosa

[NOVO] Ao contato: Agora aplica efeitos ao contato

Seraphine

Imagem via Riot Games

Regeneração de Mana base: de 10 para 8

Passiva – Presença de Palco

Multiplicador da Nota: de 7,5% de PdH para 6/7/8/9% de PdH (níveis 1/6/11/16)

Q – Nota Aguda

Dano: de 55/65/75/85/95 (+55% de PdH) para 55/70/85/100/115 (+40/45/50/55/60% de PdH)

E – Ritmo Contagiante

Dano base: de 60/85/110/135/160 para 60/80/100/120/140

Dano contra tropas: de 60/70/80/90/100% para 100%

Twitch

Imagem via Riot Games

Passiva – Veneno Mortal

[NOVO] Multiplicador de dano: dano de 3% de PdH por segundo a cada acúmulo (máximo de 108% de PdH ao longo de 6s com 6 acúmulos)

W – Tonel de Veneno

[NOVO] Multiplicador de lentidão: 6% de PdH

E – Contaminar

Escalamento de dano de PdH: de Dano Físico de 33,3% do PdH por acúmulo de Veneno Mortal (máximo de 200% de PdH com 6 acúmulos) para Dano Mágico de 33,3% do PdH por acúmulo de Veneno Mortal (máximo de 200% de PdH com 6 acúmulos)

Volibear

Imagem via Riot Games

Passiva – A Tempestade Implacável

Velocidade de ataque por acúmulo: de 5% para 5% (+4% de PdH)

E – Divisor de Céus

Dano contra tropas: de 150/250/350/450/550 para 150/300/450/600/750

Novos indicadores de cura

Inicialmente, a Riot anunciou isso como uma mudança de qualidade de vida, mas viu que surgiram muitas dúvidas. No caso de Habilidades e efeitos com curas atrasadas, pode ser difícil notar, no meio de uma partida, a quantidade de Vida que você (ou seu oponente) receberá. Às vezes, isso fazia as pessoas fugirem de lutas que podiam ter vencido e insistirem em lutas achando que não iam perder. Para facilitar essas decisões de vida ou morte, agora a barra de Vida indica a quantidade de cura que o Campeão vai receber. Os desenvolvedores estão ajustando a visualização do efeito com base no feedback até o momento (como ajustes no brilho da Vida a ser recebida para diferenciação da Vida atual).

Na 10.23, a Riot adicionou indicadores na Passiva – Sombra Demoníaca de Evelynn, no W – Renovação de Karma e na cura ao longo do tempo do Q – Chamado Estelar de Soraka, tanto nela quanto transferida a um aliado com o W – Infusão Astral. Recapitulando, na 10.22 foram adicionados indicadores no W – Som Envolvente de Seraphine, no R – Hemopraga de Vladimir, na Redenção e nos pacotes de Vida no ARAM.

Mudanças de balanceamento no ARAM

Ritmo de jogo e acúmulo de ouro

Ouro de tropas próximas abatidas: de 5 de ouro para 6 de ouro

Ouro global: Aumentado em 10%

Ouro de abates: Aumentado em 10%

Levas alternadas com tropa de cerco: Tropas de cerco agora surgem em ambos os lados a cada segunda leva a partir da 3ª.

Itens de Guardião

Classificação: Itens do tipo Guardião contam como itens Lendários.

Valor de venda dos itens de Guardião: de 40% do preço original para 70% do preço original

Redução de dano do Berrante do Guardião: de 12 para 15

Dano de ataque do Martelo do Guardião: de 20 para 25

Poder de habilidade do Orbe do Guardião: de 35 para 40

[NOVO] Efeito do Orbe do Guardião: Agora concede 15 de Vida a cada 5s para Campeões que não usam Mana

[NOVO] Lâmina do Guardião: 150 de Vida, 30 de Dano de Ataque e 15 de Aceleração de Habilidade

Detecção de invisibilidade

Elixir do Oráculo: Removido da Loja de Itens

Detecção de tropas: Tropas de cerco e supertropas agora têm uma carga do efeito passivo Blecaute da Glaive Sombria (com modificações): 900 de alcance e 4s de visibilidade quando detectar uma unidade invisível

Enfraquecimentos na 10.23

Seraphine: de Normal para -5% de dano causado, +5% de dano sofrido e -5% de cura

Fim da temporada

OCE – 9 de novembro de 2020 às 23h59 AEDT

JP – 9 de novembro de 2020 às 23h59 JST

KR – 9 de novembro de 2020 às 23h59 KST

RU – 9 de novembro de 2020 às 23h59 MSK

TR – 9 de novembro de 2020 às 23h59 GMT+3

EUNE – 9 de novembro de 2020 às 23h59 CET

EUW – 9 de novembro de 2020 às 23h59 GMT

BR – 9 de novembro de 2020 às 23h59 BRT

LAN – 9 de novembro de 2020 às 23h59 CST

LAS – 9 de novembro de 2020 às 23h59 GMT-3

NA – 9 de novembro de 2020 às 23h59 PST

PH – 10 de novembro de 2020 às 23h59 PST

SG – 10 de novembro de 2020 às 23h59 GMT+8

TW – 10 de novembro de 2020 às 23h59 GMT+8

TH – 10 de novembro de 2020 às 23h59 GMT+7

VN – 10 de novembro de 2020 às 23h59 GMT+7

CN – 11 de novembro de 2020 às 23h59 PM GMT+8

Caso tenha terminado a temporada ranqueada no Ouro ou superior no Summoner’s Rift, seja na Solo/Duo, na Flex ou em ambas, você receberá Lucian Vitorioso (além do próprio Lucian, caso ainda não o tenha). Como novidade para 2020, você também receberá uma croma Vitoriosa para cada nível acima do Ouro. E agora a cereja do bolo: todas as pessoas que finalizaram as partidas de colocação nas ranqueadas receberão os Eternos Permanentes da Série 1 de Lucian, um ícone de perfil da Ranqueada e uma bandeira de perfil da Ranqueada.

Com base no seu nível de Honra, você também receberá as seguintes recompensas:

Cápsula de Honra 3

Skin de Sentinela aleatória

3 Fragmentos de Chave

Cápsula de Honra 4

Skin de Sentinela aleatória

Emote permanente aleatório

3 Fragmentos de Chave

Cápsula de Honra 5

Skin de Sentinela aleatória

Emote permanente aleatório

6 Fragmentos de Chave

Quanto ao fim da temporada do Clash, todos os que tiverem participado de qualquer torneio Clash receberão o ícone Competidor do Clash. Além disso, você receberá um ícone, logotipo e bandeira dependendo de quantos Pontos de Vitória tiver acumulado ao longo da temporada.

Todas as recompensas ranqueadas serão distribuídas até 10 de dezembro em todas as regiões com exceção da China.

Atualizações ao cliente do LoL

As seguintes áreas do cliente tiveram falhas de memória corrigidas:

Ao acessar seu perfil ou de outra pessoa

Ao abrir a aba de ofertas personalizadas

Ao visitar o saguão de equipe do TFT

Ao visitar o histórico de partidas

Ao visitar a aba de clubes

Ao visualizar um cartão flutuante

Ao visitar a seção do TFT

Ao navegar entre as abas principais

Ao entrar em uma sala de chat

Ao abrir uma croma de skin de Campeão

Toda vez que o painel social é exibido (inicialização do cliente e após cada partida)

Ao abrir o editor de runas (na Seleção de Campeões ou na Coleção)

Na Seleção de Campeões (corrigindo uma falha no serviço de chat)

Na Seleção de Campeões (corrigindo uma falha de voz em equipes predefinidas)

A página de runas deverá carregar mais rápido, incluindo outras melhorias de renderização.

A tela de fim de partida deverá parar de congelar ao retornar para o cliente.

As seleções de Feitiço de Invocador e skin de sentinela foram reimplementadas para reduzir falhas de memória.

Correções de erros e alterações de qualidade de vida

Agora, Kled conta a Vida de Skaarl como Vida adicional

Agora, o indicador de ganho de Vida do R – Hemopraga de Vladimir aparece corretamente mesmo quando os alvos não são Campeões

O E – Escudo Fundido de Annie não é mais conjurado em aliados fora do alcance previsto

Agora, a dica flutuante do E – Canção da Celeridade de Sona indica corretamente que seus aliados receberão 10% de Velocidade de Movimento adicional

Conjurar o E – Urro do Assassino de Sion logo antes de ser atingido por certos efeitos de Controle de Grupo deixa de conceder a retomada do controle no momento seguinte

A dica flutuante da Passiva – Marca Familiar dos Kindred agora mostra os valores reais em vez de vários zeros

Os efeitos visuais do indicador em inimigos do R – Cadência de Ninar de Lillia foram corrigidos

A Passiva – Impulso Audacioso de Samira deixa de Arremessar ao ar inimigos com Escudo de Feitiço ou Inalvejáveis

Novas skins e chromas

Skins

Lucian Vitorioso

Nasus Máquina de Combate

Zac Máquina de Combate

Jayce da Resistência

Singed da Resistência

Yorick da Resistência

Cromas

Lucian Vitorioso

Nasus Máquina de Combate

Zac Máquina de Combate

Jayce da Resistência

Singed da Resistência

Yorick da Resistência

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 10 de novembro.