Confira as notas completas da atualização 10.15 de League of Legends

O Festival do Florescer Espiritual chega a League of Legends com a atualização 10.15, que apresenta Lillia ao Summoner’s Rift. A campeã metade faunesa e metade humana é uma caçadora que usa magia, natureza e sonhos a seu favor.

A Blitz do Nexus está de volta e, como sempre, “balanceamento” é o nome do meio do jogo.

Swain recebe algumas alterações interessantes, e a Riot priorizou a cadência e o alcance de duas conjurações. As duas juntas devem fortalecer o campeão nas posições do meio e de suporte.

Aphelios será enfraquecido mais uma vez, reduzindo a sinergia de seu Lança-chamas com o Furacão de Runaan, e Yuumi será levemente fortalecida, com a redução do tempo de recarga de sua habilidade passiva.

Confira a lista completa de alterações que League of Legends recebe na atualização 10.15, marcada para a manhã do dia 22 de julho, quarta-feira.

Ranqueadas

Com a chegada do Clash e seu sistema de ranque sem restrição para equipes completas de cinco pessoas, a Riot decidiu utilizar a mesma abordagem na Ranqueada Flex, permitindo que todos possam entrar em partidas ranqueadas com quem quiserem na mesma equipe.

Assim como no Clash, o sistema usará uma média ponderada que prioriza os jogadores com níveis maiores de habilidade. Os jogadores do Bronze, por exemplo, podem ter mais dificuldade se jogarem junto com os do Diamante.

Campeões

[Nova] Lillia

Passiva – Ramo Onírico

As habilidades de Lillia aplicam Pó do Sono, que causa uma parte da vida máxima do alvo como dano ao longo de uma duração.

Q – Golpes Florescentes

Lillia brande seu cajado no ar e causa Dano Mágico a inimigos próximos. Inimigos na porção externa do círculo sofrem Dano Verdadeiro. Quando acerta o ataque, Lillia também recebe Velocidade de Movimento.

W – Cuidado! Iiip!

Lillia se prepara e golpeia com o cajado, causando Dano Mágico a inimigos. Inimigos no centro do impacto sofrem mais dano.

E – Semente Espiral

Lillia lança uma Semente Espiral, causando Dano Mágico a inimigos e reduzindo a velocidade deles por um período. Caso Lillia erre, a Semente Espiral continuará girando até atingir um inimigo ou colidir com um terreno.

R – Cadência de Ninar

Lillia conjura uma canção de ninar em seus inimigos. Os inimigos afetados pelo Pó dos Sonhos têm a Velocidade de Movimento reduzida e acabam caindo no sono por um período. Se forem despertados ao sofrer dano, os inimigos sofrerão Dano Mágico adicional.

Aphelios

Correção de erro: As atalaias de Aphelios agora podem acionar Faixa de Fluxo de Mana corretamente.

Q – Crescendum, o Chakram

Raio de ativação da atalaia: de 575 para 500

Tempo de ativação da atalaia: de 0,25 segundos para 0,3 segundos para atacar alvo dentro do alcance

Q – Infernum, o Lança-chamas

Dano ao atravessar do projétil de Runaan: Projéteis do Furacão de Runaan deixam de causar dano a todos os inimigos pelos quais passarem (projéteis em área e projéteis normais de Infernum ainda causam dano normalmente).

Contagem de projéteis em área com acerto crítico de Infernum reduzida: de 8 para 6 projéteis em área

Contagem de projéteis em área com Runaan de Infernum reduzida: de 4 para 3 projéteis em área

Contagem de projéteis em área com acerto crítico de Infernum com Runaan reduzida: de 8 para 5 projéteis em área

Tamanho dos projéteis em área de Runaan: A largura dos projéteis do Furacão de Runaan em área foi reduzida em 100 de alcance.

R – Vigília do Plenilúnio

Correção de erro: Deixa de causar dano sem entrar em Tempo de Recarga caso Aphelios seja abatido durante a conjuração.

Caitlyn

Dano de Ataque base: aumenta de 62 para 64

Velocidade de Movimento base: aumenta de 325 para 330

Fiddlesticks

W – Colheita Farta

Redução de Cura contra tropas: reduzida de 25% para 15%

Gragas

W – Fúria de Bebedeira

Multiplicador de Dano: de 0,5 para 0,6 de Poder de Habilidade

R – Barril Explosivo

Multiplicador de Dano: de 0,7 para 0,8 de Poder de Habilidade

Irelia

Passiva – Fervor Ioniano

Velocidade de Ataque adicional por acúmulo: aumenta de 8/10/12% (40/50/60% nos níveis 1/7/13) para 8/12/16% (40/60/80% nos níveis 1/7/13)

Lee Sin

W – Proteger

Tempo de Recarga: aumenta de 12 para 14 segundos

Ornn

Armadura base: reduzida de 36 para 33

Rakan

Passiva – Plumas Mágicas

Tempo de Recarga: reduzido de 40–16s (níveis 1 a 17) (reduzido em 3s a cada 2 níveis, limite no nível 17) para 40–14,5s (níveis 1 a 18) (reduzido em 1,5s a cada nível, limite no nível 18)

Shen

Passiva – Barreira de Ki

Valor do escudo: aumenta de 50–101 (níveis 1 a 18) para 70–121 (níveis 1-18) (multiplicador de Vida adicional inalterado)

Skarner

Q – Corte de Cristal

Multiplicador de Dano: de 33/36/39/42/45% do Dano de Ataque total para 15% do Dano de Ataque total (+1/1,5/2/2,5/3% da Vida máxima do alvo)

Multiplicador de Dano adicional: de 33/36/39/42/45% do Dano de Ataque total (+0,3 de Poder de Habilidade) para 15% do Dano de Ataque total (+1/1,5/2/2,5/3% da Vida máxima do alvo) (+0,3 de Poder de Habilidade)

Duração do efeito: de 4 para 5 segundos

Custo: de 10/11/12/13/14 de mana para 15 de mana em todos os níveis

E – Fratura

Cristal pra frente que atrás vem gente: Projétil deixa de perder velocidade depois de atingir um inimigo.

Swain

Velocidade de Movimento base: reduzida de 335 para 325

Passiva – Bando Voraz

Tempo de Recarga: de 12/9/7 segundos (níveis 1/7/13 ) para 10 segundos (agora escala com Redução do Tempo de Recarga)

Restauração de Mana de Bando Voraz: Os corvos de Swain deixam de restaurar Mana.

Correção de erro: Swain não consegue mais puxar inimigos arremessados por Pinstouros, detonados por eles mesmos ou por aliados.

Q – Mão da Morte

Tempo de Recarga: reduzido de 10/8,5/7/5,5/4 para 9/7,5/6/4,5/3 segundos

Ângulo dos raios: reduzido de 10 graus para 8 graus

Tapão etéreo: Os raios de Mão da Morte agora atravessam Campeões.

W – Visão do Império

Alcance: aumenta de 3500 para 5500/6000/6500/7000/7500

Dano: reduzido de 100/150/200/250/300 para 80/120/160/200/240

Custo: de 70/85/100/115/130 de mana para 70/80/90/100/110 de mana

E – Nuncamova

Tempo de Recarga: de 13/12/11/10/9 segundos para 10 segundos

Custo: de 60/65/70/75/80 de mana para 50 de mana

Thresh

W – Passagem Sombria

Tempo de Recarga: aumenta de 22/19,5/17/14,5/12 segundos para 22/20,5/19/17,5/16 segundos

Twisted Fate

W – Escolha uma Carta

Tempo de Recarga: de 6 segundos para 8/7,5/7/6,5/6 segundos

Yuumi

Passiva – Bater e Bloquear

Restauração de Mana: de 50 – 160 (níveis 1 ao 18) para 25 – 100 (+8% da Mana máxima) (níveis 1 ao 18)

160 (níveis 1 ao 18) para 25 100 (+8% da Mana máxima) (níveis 1 ao 18) Tempo de Recarga: reduzido de 20–8 segundos (níveis 1 ao 18) para 18–6 segundos (níveis 1 ao 18)

Atualizações de Efeitos Visuais

A Riot está trabalhando em melhorias aos efeitos visuais de algumas habilidades de campeões. O objetivo é trazer os efeitos visuais ao padrão atual do LoL e melhorar a clareza no jogo. Na atualização 10.15, Ahri e Udye recebem as atualizações.

Ahri

Ataque básico: Projéteis e efeitos ao atingir mais limpos.

Q – Orbe da Ilusão: Novos projéteis e efeitos ao atingir que mostram a verdadeira caixa de colisão. Projéteis de cura agora são verdes.

W – Fogo de Raposa: Novas chamas, projéteis e efeitos ao atingir mais limpos e modernizados.

E – Encanto: Projétil de coração mais moderno e limpo que mostra melhor a caixa de colisão.

R – Ímpeto Espiritual: Novos efeitos no chão, projéteis e efeitos ao atingir.

Ahri Dinastia: Novos efeitos visuais ao dançar.

Ahri Guardiã Estelar: Novos efeitos visuais ao dançar.

Udyr

Ataque básico: Novo efeito ao atingir.

Passiva – Agilidade do Macaco: Novo efeito no aumento de Velocidade de Movimento.

Q – Postura do Tigre: Novo efeito ao se transformar e símbolo flutuante; Forma do Tigre tem um novo efeito visual de dano ao longo do tempo.

W – Postura da Tartaruga: Novo efeito ao se transformar e símbolo flutuante; Forma da Tartaruga tem novo efeitos visuais de cura e escudo.

E – Postura do Urso: Novo efeito ao se transformar e símbolo flutuante; Forma do Urso tem um novo efeito visual de atordoamento.

R – Postura da Fênix: Novo efeito ao se transformar e símbolo flutuante; Forma da Fênix tem novos efeitos visuais de dano em área e cone.

Itens

Gume do Ladrão Arcano

Regeneração da Mana base: aumenta de 25% para 50%

Presas Gélidas

Regeneração da Mana base: aumenta de 50% para 75%

Estilhaço de Gelo Verdadeiro

Dano: reduzido de 45 de Poder de Habilidade para 50 de Poder de Habilidade

Runas

Livro de Feitiços Deslacrado

Tempo de Recarga Inicial: aumenta de 240 para 300 segundos

Limite de Tempo de Recarga máximo: aumenta de 120 segundos para 150 segundos.

Redução do Tempo de Recarga por troca: aumenta de 20s para 25s com cada Feitiço de Invocador único

Blitz do Nexus

Melhorias na 10.15

Akali: +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Camille: -5% de dano sofrido

Corki: -5% de dano sofrido

Evelynn: +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Gnar: -5% de dano sofrido

Kai’sa: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Neeko: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Nidalee: –5% de dano sofrido

Pyke: -5% de dano sofrido

Qiyana: -5% de dano sofrido

Rek’Sai: +5% de dano causado e -10% de dano sofrido

Taliyah: -5% de dano sofrido

Tahm Kench: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Thresh: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Zoe: -5% de dano sofrido

Enfraquecimentos na 10.15

Amumu: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Ashe: -5% de dano causado

Brand: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Darius: -5% de dano causado

Fiddlesticks: -5% de dano causado

Illaoi: -5% de dano causado

Jax: -5% de dano causado

Kayle: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Kog’Maw: +5% de dano causado e -5% de dano sofrido

Maokai: +10% de dano causado e -5% de dano sofrido

Master Yi: +10% de dano causado e -5% de dano sofrido

Sett: -5% de dano causado

Singed: -5% de dano causado

Sion: -5% de dano causado e +5% de dano sofrido

Sona: –5% de dano causado e +5% de dano sofrido

Taric: -5% de dano causado, +5% de dano sofrido e -5% de cura

Veigar: -5% de dano causado

Volibear: -5% de dano causado

Wukong: -5% de dano causado e +5% de dano sofrido

Alterações de balanceamento a ARAM

Melhorias na 10.15

Trundle: cura reduzida de 10% para 5%

Yuumi: +5% de dano causado

Enfraquecimentos na 10.15

Alistar: -5% de dano causado, +5% de dano sofrido e -10% de cura

Karthus: -5% de dano causado

Kog’Maw: -10% de dano causado e +5% de dano sofrido

Lux: -15% de dano causado e +10% de dano sofrido

Teemo: -15% de dano causado e +10% de dano sofrido

Correções de erros e melhorias de qualidade de vida

Cliente do LoL: Um problema na visibilidade do painel social foi corrigido.

Cliente do LoL: A renderização da página inicial pós-partida foi normalizada.

Os efeitos visuais do W – Gosma do Vazio de Kog’Maw Arcanista agora ficam alinhados ao causar dano a unidades inimigas.

Jhin agora ressurge com a munição da Passiva – Sussurro completamente carregada.

Annie deixa de perder acúmulos da Passiva – Piromania ao reviver caso esteja com o máximo de acúmulos.

Os ataques básicos das crias da Elise agora usam corretamente qualquer Força Adaptativa que a Campeã receber de runas.

O W – Barreira da Dor de Karthus passa a surgir corretamente caso a conjuração ocorra em 0 de alcance.

A runa Faixa de Fluxo de Mana agora é acionada corretamente com a Donzela do Yorick, a Margarida do Ivern, as crias da Elise, os Voidlings do Malzahar e a Torre Evolutiva H-28G do Heimerdinger.

O indicador de terreno do W – Ripostar da Pulsefire Fiora deixa de desaparecer depois de bloquear um CG pesado.

Renekton agora recebe Fúria aumentada por geração passiva e por conjuração do R – Dominus quando estiver abaixo de 50% da Vida máxima.

A duração da Passiva – Lâmina Rúnica agora é redefinida corretamente quando Riven está com três acúmulos e utiliza um deles.

Kindred e Syndra deixam de conceder visão para a equipe quando estão mortos.

Efeitos visuais de itens não podem mais ser vistos no clone disfarçado de Neeko.

O R – Aniquilador de Mundos de Aatrox agora aterroriza e interrompe corretamente as Farpas Mortais enfurecidas de Zyra.

Nunu e Willump deixam de receber Velocidade de Movimento excedente ao comer um Frutomel antes da conjuração do W – A Maior Bola de Neve de Todas!.

Os efeitos sonoros em loop da Passiva – Espreitar de Nidalee foram restaurados em todas as skins.

A vocalização do R – Aspecto do Puma de Nidalee ao se transformar de puma para humana foi restaurada.

A animação de Retorno de Nidalee Emissária da Luz deixa de reproduzir o efeito sonoro do Q – Arremessar Lança. Em sua forma puma, corrigimos a vocalização do E – Patada.

Os efeitos sonoros em loop da animação de dança de Aurelion Sol Senhor das Cinzas não continuam mais tocando quando a ação é interrompida.

Os efeitos sonoros em loop do E – Cometa Lendário de Aurelion Sol Senhor das Cinzas não tocam mais infinitamente caso o jogador seja desconectado e reconectado antes que o Campeão termine de conjurar a habilidade.

O efeito sonoro de atordoamento do Q – Oscilação Estelar de Aurelion Sol Senhor das Cinzas foi restaurado.

O efeito sonoro de redução de velocidade do R – Voz da Luz do Mech Aurelion Sol foi restaurado.

As crias da Elise agora emitem os sons de morte corretos.

Os efeitos sonoros de dança das duas formas da Elise Supergaláctica agora são tocados corretamente em loop.

Lançamentos de skins e cromas

Skins

Thresh Florescer Espiritual

Vayne Florescer Espiritual

Yasuo Florescer Espiritual

Lillia Florescer Espiritual

Teemo Florescer Espiritual

Teemo Florescer Espiritual Edição de Prestígio

Cromas

Thresh Florescer Espiritual

Vayne Florescer Espiritual

Yasuo Florescer Espiritual

Lillia Florescer Espiritual

