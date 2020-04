Conceito de skin Janna Lua Sangrenta fará os fãs de League temerem a Fúria da Tormenta

Se você já se perguntou como seria Janna se ela se juntasse à linha de skins Lua Sangrenta, não procure mais. O artista de conceitos Vincent Tran criou um novo conceito de skin de Janna Lua Sangrenta que certamente fará com que os fãs de League of Legends desejem que seja real.

Na splash art de Tran, a campeã de League ostenta roupas mais escuras do que os fãs esperariam de Janna, mas tudo parece se encaixar muito bem na interpretação do artista.

Imagem via Vincent Tran

Tran usou o esquema de cores das skins Lua Sangrenta perfeitamente com o cabelo liso branco e os olhos vermelhos brilhantes combinando com o que vimos nas ilustrações oficiais de campeões como Jhin, Diana e muito mais. O efeito púrpura para as habilidades, assim como a estética sombria, dá uma aura que faz com que pareça algo que a Riot usaria oficialmente.

Visualmente e tematicamente, o conceito funciona bem com a Fúria da Tormenta. Embora não possamos ver Janna entrar na linha Lua Sangrenta tão cedo, a Riot certamente poderia se inspirar no trabalho de Tran para criar uma skin incrível para a suporte.

Agora, precisamos apenas esperar para ver quem exatamente será o próximo campeão a se juntar à formação Lua Sangrenta.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises sobre esports.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 18 de abril.