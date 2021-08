Como se desconectar de League of Legends

Com a volta dos cibercafés e computadores compartilhados, saber proteger a sua identidade virtual é mais importante que nunca.

No caso de League of Legends, os jogadores gastam inúmeras horas e, em certos casos, muito dinheiro para ter uma coleção de campeões e skins para aproveitar onde estiverem.

Para que outras pessoas não possam acessar sua conta, uma das coisas mais importantes a se fazer é saber desconectar sua conta do jogo. Pode parecer simples, mas, após a mudança do cliente do LoL, não é mais preciso se desconectar toda vez que sair do jogo. Embora isso seja perfeito para quem joga em casa e não divide o computador com ninguém, pode causar problemas em outras situações.

Seja para um novo jogador ou alguém que parou de jogar e está voltando, desconectar sua conta de League of Legends ainda é muito simples. Confira exatamente como fazer isso.

Como se desconectar do cliente de League of Legends

É incrivelmente simples se desconectar do cliente do LoL e só leva algumas etapas.

Primeiro, clique no “X” no canto superior direito do cliente.

Depois, você verá uma pop-up de confirmação que pergunta se você quer Sair do jogo ou Encerrar Sessão.

Selecione a opção Encerrar Sessão. Só clicar em Sair pode não desconectar você, caso a opção de permanecer conectado tenha sido escolhida ao entrar no cliente.

Como se desconectar do site de League of Legends

Para se desconectar do site do LoL, é levemente diferente do processo do cliente, mas igualmente simples.

Primeiro, clique no seu nome no canto superior direito do navegador, abrindo um menu suspenso.

Depois, selecione a opção “Encerrar Sessão” para se desconectar do site.

Agora você sabe exatamente como se desconectar na próxima vez em que usar um computador compartilhado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de agosto.