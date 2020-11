Como proteger seu carregador em League of Legends

Peel, ou proteger um aliado, é uma das habilidades mais importantes que todos devem saber em League of Legends. Se você não sabe, será muito difícil subir neste jogo voltado para a equipe.

Você pode estar ganhando sua lane, mas você pode estar perdendo lutas no meio do jogo e se perguntando por que, considerando que você tem uma vantagem sobre seus inimigos. Se você notar que seus companheiros estão morrendo antes que sua equipe tenha a chance de causar danos em lutas, você pode precisar oferecer um meio de proteção para seus aliados mais frágeis.

Aqui está um guia completo para proteger seus carregadores em League of Legends.

O que é peeling no LoL?

Peel, ou proteger seu aliado, é proteger seus principais ativos na equipe para garantir que eles tenham espaço suficiente nas lutas em equipe para causar danos. Embora você possa ficar tentado mergulhar e matar o carregador inimigo, lembre-se de que às vezes pode ser mais benéfico ficar atrás e ser a espinha dorsal do seu carregador, alguém em quem eles podem confiar com suas vidas para garantir que seu time ganhe o jogo.

Como diz o ditado, “A melhor defesa é um bom ataque”. Este ditado pode ser atribuído ao peeling também. Você pode ter um peeling defensivo ou um peeling voltado para o ataque. Tudo depende de qual é o seu objetivo principal ao escolher um caminho.

Peeling ofensivo

É importante entender como cada ação de peeling se diferencia da outra. Ao entender o que cada um representa, você pode aplicá-los adequadamente no jogo e garantir a proteção do seu carregador. O peeling ofensivo se concentra em mergulhar no time inimigo e criar distância suficiente ou assassinar alvos principais que podem ser um problema para seu carregador.

Se você estiver jogando de Zed e o inimigo tiver uma Syndra que deleta seu atirador em meros segundos em cada luta de equipe, você pode ser solicitado a matar Syndra ou fazer ela gastar tudo para que seu atirador possa cuidar do resto do time. Apenas passear pelos flancos e desviar Syndra do seu atirador ou matá-la pode ser considerado um peeling ofensivo.

Um exemplo mais simples seria jogar com um tanque como Sion ou Ornn. Se os inimigos iniciarem em sua equipe, você pode contra-atacar os membros restantes para separá-los do resto da equipe. Enquanto você ganha tempo suficiente com seu peeling ofensivo, seus companheiros de equipe irão limpar o resto da luta.

Peeling defensivo

Este é o tipo mais simples de peeling a que todos estão acostumados devido à facilidade com que é para certos campeões se você tiver um escudo ou cura. O peeling defensivo concentra-se em ficar atrás ou perto de seu carregador e protegê-lo nas lutas. Você está perto de seu time ao invés do time adversário quando está fazendo peeling ofensivo.

Você pode fazer com uma grande variedade de campeões, começando com aqueles que têm escudos ou curas como Soraka, Lulu, Janna ou outros que não têm cura em seu kit, mas têm controle de grupo. Nautilus, Braum ou Leona são os principais exemplos de peeling defensivo usando controle de grupo. Você pode usar o controle de grupo para dar aos seus carregadores tempo suficiente para fugir e causar danos sem morrer.

LoL tem uma grande variedade de campeões, o que permite que você explore várias maneiras de proteger seus carregadores. Alguns exemplos notáveis ​​podem ser considerados Ivern usando sua mecânica de arbustos, Bardo com seus teletransportes e ultimates de área de efeito, ou Senna com sua invisibilidade em área. É importante entender os limites do seu campeão para entender como você pode utilizar totalmente o kit deles para afastar os inimigos de seu carregador.

Peel no início do jogo

A oportunidade de peel mais encontrada no início do jogo surge quando o caçador inimigo vem para emboscar. Você tem frações de segundos para decidir como salvar você e seu carregador da desgraça iminente. No caso abaixo, você pode usar suas ferramentas de zoneamento no caminho da rota inferior inimiga à direita, enraizar o caçador e aumentar a velocidade de movimento de seu ADC para fugir.

https://gfycat.com/generousfamiliarenglishpointer

Peel no meio de jogo

Depois que você sair da fase de rotas, haverá muitas oportunidades para explorar. As lutas do meio do jogo cheiram a caos e, portanto, não há um plano claro de como se proteger. As lutas de dragões são geralmente caracterizadas por flancos de lutadores ou assassinos para garantir que eles tenham a vantagem, mas você pode detê-los.

No exemplo abaixo, se você tivesse os assassinos primários à direita, seria ótimo separá-lo de seu time por mais alguns segundos usando sua lentidão em vez de apenas usar essa habilidade para causar um pouco de dano. Embora o abate possa ser o CG definitivo, nem sempre é o caso quando você quase não causa nenhum dano.

https://gfycat.com/slushyhauntingamericanavocet

É sempre importante usar o seu kit com a máxima eficiência. Use tudo o que você tem em seu arsenal para proteger seu carregador, seja um escudo, lentidão, enraizamento, qualquer coisa que você tenha. Usando tudo isso na combinação perfeita, você pode ter sucesso e ganhar jogos.

https://gfycat.com/poisedmixedblackfootedferret

Embora os exemplos acima devam ajudá-lo a entender um pouco a arte do peeling, é importante lembrar que cada campeão é diferente e você deve analisar os pontos fortes de cada kit de campeão. Embora Karma seja excelente em aumentar a velocidade de movimento e lançar algumas lentidões em área, outros campeões com os quais você pode jogar podem não ter essa oportunidade.

Sempre analise o que você pode fazer para proteger seu carregador. Por exemplo, de Orianna, se você estiver jogando no meio, pode sempre lançar um Comando: Onda de Choque no time adversário para impedi-los de perseguir seu atirador, mesmo que não mate ninguém.

Somente dominando o kit de seu campeão, você pode entender como proteger seu carregador com eficiência. Domine esta habilidade e você será capaz de realizar seu sonho de ter uma classificação superior.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 22 de novembro.