Como jogar e vencer com Nunu meio

Nunu, um dos mais antigos campeões em League of Legends, está causando caos na rota meio, seguindo os mais recentes fortalecimentos de PdH que ele recebeu na Atualização 10.13.

Enquanto ele já era uma ótima escolha na selva, a alta taxa de vitórias de Nunu no meio aumentará drasticamente sua presença quando os jogadores perceberem como usá-lo efetivamente no meta atual.

Se você quer estar à frente do meta e ganhar uns LP grátis, este guia é para você. Aqui está o que você precisa saber sobre como jogar no meio de Nunu.

Kit de Nunu

Passivo: Chamado de Frejlord

Esta é uma ótima passiva durante a fase de rotas. Ela permite que você intimide os inimigos durante trocas curtas, aumentando o dano durante o seu primeiro ataque e concedendo velocidade de ataque e velocidade de movimento. Se você ir para outras rotas, essa passiva aumentará suas chances de garantir um abate, dando a seu aliado a velocidade de ataque e a velocidade de movimento também.

Q: Consumir

Consumir é uma habilidade poderosa durante a fase de rotas. Ele anula o potencial de poke do seu oponente e permite que você recupere sua vida facilmente. É melhor usada em tropas de canhão para eliminá-los rapidamente antes de empurrarem sua rota, principalmente antes de emboscar uma outra rota ou a selva inimiga.

W: A maior bola de neve de todas!

O W de Nunu é uma das melhores habilidades para emboscar outras rotas. Aumenta bastante sua velocidade de movimento, permite causar enormes quantidades de dano e arremessa o inimigo se você acertá-lo. Você também pode usar essa habilidade para limpar ondas rapidamente, se necessário, especialmente durante os estágios iniciais da fase de rotas, onde você não tem acesso a muitas ferramentas.

E: Rajada de bolas de neve

O E de Nunu é sua principal habilidade para acertar alvos, especialmente durante suas possíveis emboscadas, uma emboscada na selva ou apenas uma tentativa de abater alguém sozinho. Ela lança algumas bolas de neve e pode ser usada de novo em pouco tempo, permitindo que você cause muitos danos. Se você acertar o tempo corretamente, poderá liberar quantidades devastadoras de dano e preparar o seu ultimate para um abate garantido.

R: Zero Absoluto

Este é uma das melhores ultimates para virar o jogo no LoL. Nunu canaliza em uma área por alguns segundos, causando mais dano quanto mais tempo for canalizada. Houve muitos casos em que um jogo perdido acabou sendo vencido devido a um ultimate surpresa em um arbusto sem visão. Embora os jogadores de hoje em dia estejam geralmente mais conscientes de seus arredores e não sejam pegos com tanta facilidade, você ainda pode conseguir os surpreender se limpar a visão em torno de uma área onde deseja pegá-los desprevenidos.

Runas

Captura de tela via Riot Games

Runas geralmente são situacionais, dependendo das combinações. Mas no caso de Nunu, sem dúvida a melhor página de runas para esse campeão no meio é a árvore principal de Dominação combinada com a árvore secundária de Feitiçaria.

A dominação concede acesso a Colheita Sombria, que é especialmente boa para quando você tenta derrubar inimigos. A Golpe Desleal é facilmente ativada pelo seu kit e é uma runa obrigatória. A Globos Oculares é a mais fácil de completar, já que você estará sempre em busca de abates em outras rotas. A Caça Implacável aumentará sua velocidade de movimento fora de combate.

A árvore secundária de Feitiçaria é usada principalmente para as runas de velocidade de movimento amplificadas. Celeridade e Caminhar Sobre as Águas tornam você rápido no rio, permitindo que você apareça instantaneamente na parte superior ou inferior do mapa em segundos.

Itens

Iniciais

Captura de tela via Riot Games

Você quer começar com um Anel de Doran e duas poções todas as vezes para jogar de Nunu meio. Sem a regeneração do Anel de Doran, você terá problemas de mana e precisará voltar com frequência para recuperá-la. Em algumas situações específicas, você pode optar pelo Escudo de Doran, mas esses casos são raros.

Botas

Captura de tela via Riot Games

As botas são situacionais, dependendo do estado do jogo e qual é seu objetivo. Se você está dominando a rota e deseja aumentar sua diferença, os Sapatos do Feiticeiro devem ser sua prioridade, pois aumentam bastante o seu dano. Se você estiver enfrentando uma equipe com muito CG, pegue os Passos de Mercúrio. Se você está enfrentando muitos campeões baseados dano de ataque, Tabi Ninja será sua melhor amiga.

Essenciais

Captura de tela via Riot Games

O Protocinturão-01 Hextec é um dos itens mais baratos que amplificam sua potência, especialmente em termos de limpeza de ondas. É fácil de obter, confiável e pode ajudá-lo a evitar determinadas habilidades que mudam o jogo, se você cronometrar corretamente. Outros itens essenciais para o Nunu são o Ladrão de Almas de Mejai e a Couraça do Defunto. O Mejai’s é fácil de acumular, considerando que você vai percorrer as outras rotas o jogo inteiro, enquanto a Couraça o torna ainda mais rápido e difícil de morrer.

Situacional

Captura de tela via Riot Games

Se você estiver enfrentando uma equipe focada em danos mágicos, poderá usar o Semblante Espiritual para anular a possibilidade de te abaterem com um golpe antes mesmo do início do combate. Se você é a linha de frente do seu time e precisa sobreviver o maior tempo possível, a Placa Gargolítica será o sua salvadora.

Plano de jogo

Nunu é um meio tanque que se destaca na movimentação para outras rotas durante a fase de rotas para ajudar seus aliados a vencer suas rotas e, em seguida, conseguir objetivos juntos no rio ou invadir agressivamente o caçador inimigo.

Seu plano de jogo desde o início deve se concentrar em controlar as ondas sem pressionar ou ser pressionado com muita força. Avalie como estão as rotas laterais. Se você vir os inimigos pressionando demais as outras rotas, tente empurrar suas tropas contra o oponente para tentar uma emboscada.

Embora nem todas as tentativas de emboscada sejam bem-sucedidas, você só precisa de uma ou duas delas para ser eficiente para vencer a fase de rotas de seus aliados. Quanto mais baixo seu Elo, menos pacientes seus oponentes provavelmente serão durante a fase de rotas. Eles provavelmente cometerão vários erros, incluindo constantemente empurrar suas rotas. Esta é uma excelente oportunidade para você agarrá-los e punir suas jogadas.

À medida que o jogo avança e você obtém seus itens principais, seu potencial de abater as tropas diminui. Você deve deixar mais tropas para seus carregadores na rota superior, na selva ou na rota inferior, pois não escala muito bem nas fases posteriores do jogo. Sua principal prioridade é tentar terminar o jogo antes que ele atinja essa fase. Emboscar as outras rotas constantemente desde o início é a chave para esse objetivo.

Embora este guia forneça uma forte base geral de runas e itens sem levar em consideração as composições de equipe ou o estado de um jogo, não tenha medo de se adaptar às suas necessidades. Sempre experimente o que é melhor para você e você deverá ter sucesso nas ranqueadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 09 de julho.