Como jogar de Lillia, a mais nova campeã do LoL

Lillia, o Florir Receoso, é a mais nova campeã do LoL.

O kit de Lillia a coloca em uma posição interessante de uma lutadora de alcance médio, com chances pontuais de iniciar a longas distâncias. Os jogadores que procuram um campeão para rota ou caçador de dano mágico com bastante mobilidade podem encontrar em Lillia uma forte opção para se praticar e aumentar seu repertório.

Aqui está o que você precisa saber para dominar o Florir Receoso com mais eficiência.

Runas e Habilidades

Como Lillia tem potencial em rota solo ou na selva, existem várias runas principais que ela pode escolher para complementar sua composição solo ou em equipe. Se você está sozinho, Ímpeto Gradual, Conquistador e Cometa Arcano são opções viáveis, dependendo da partida.

Conquistador permite que você amplie os acúmulos se conseguir atingir consistentemente suas habilidades contra um oponente corpo a corpo lento, sem aumento de velocidade ou avanços. O Ímpeto Gradual permite vencer oponentes com alcance médio comparável ao seu ou que tenham um aumento de velocidade semelhante à passiva do Q de Lillia. O Cometa Arcano é uma rota alternativa a se seguir, se você enfrentar um oponente com ataques à distância, se ele não tiver como recuperar vida. Acertar seus E’s e Q’s pode eventualmente forçar um oponente a sair da rota, pois a lentidão concedida por seu E quase garante que o Cometa o atinja, adicionando dano quando for importunar seu inimigo.

Quando você está jogando na selva, Colheita Sombria ou Eletrocutar são escolhas importantes, já que obter dano extra em explosão nas emboscadas pode ajudar a levar seu dano um pouco além do limite para garantir abates para sua equipe. Se você estiver enfrentando um caçador que demora mais para limpar a selva, Colheita Sombria pode ser mais proveitoso se você encontrar mais oportunidades de emboscar os oponentes para aumentar seu acúmulo de almas.

Aqui estão as habilidades de Lillia:

Passiva: Ramo Onírico

Sempre que Lillia atinge um campeão ou monstro inimigo com suas habilidades, ela os marca com Pó dos Sonhos. A marca causa dano ao inimigo ao longo do tempo com base em sua Vida máxima.

P: Golpes Florescentes

O Q de Lillia tem uma parte passiva e uma ativa. Passivamente, sempre que Lillia causa dano aos inimigos, ela ganha velocidade de movimento bônus com o tempo. Essa velocidade de movimento bônus pode acumular até cinco vezes. Como a habilidade ativa, ela rapidamente brande seu cajado atingindo a área ao seu redor, causando dano mágico aos inimigos atingidos. Muito parecido com o Q de Darius, há um pequeno atraso antes que o dano e a caixa de colisão sejam ativados, e os inimigos atingidos pela borda do círculo receberão dano extra.

W: Cuidado! Iiip!

Depois de gastar tempo suficiente para se preparar, Lillia golpeia com o cajado para causar dano mágico em uma área próxima, causando dano extra aos inimigos pegos no centro da explosão. Embora possa ser difícil conseguir acertar o inimigo com o centro da explosão em combates rápidos contra oponentes móveis, ser capaz de atingir o centro em adversários afetados por controle de grupo, como após sua ultimate, pode levar a grandes quantidades de dano.

E: Semente Espiral

Lillia lança uma semente que causa dano mágico e lentidão nos inimigos que atinge, se o lançamento erra, a semente rola até colidir com um inimigo ou qualquer forma de terreno.

Devido à natureza do arremesso de Semente Espiral em conjunto com sua rolagem de longo alcance, Lillia pode acertar inimigos de ângulos inesperados ​​e realizar iniciações devastadoras. Com visão, informação e prática perfeitas, a Semente Espiral pode ser um pesadelo para os seus oponentes.

Neste primeiro exemplo, você pode jogar a semente e acertar os jogadores no popular arbusto de três pontas (tri-bush). Praticar este ponto inicial o ajudará a medir a distância que você precisa que a Semente Espiral cubra para considerar passar por cima do muro e não bater no e acabar explodindo.

O segundo clipe mostra que você pode jogar a Semente do arbusto adjacente ao Gromp para atingir a rota superior ou inferior. Quando comparado ao próximo clipe, este mostra a quantidade de alcance e cobertura que você pode atingir ao tentar emboscar uma rota com seu E.

De todos os clipes mostrados, este será aquele com o qual você deverá se familiarizar quando estiver na selva. Depois de atingir o nível seis, emboscar rotas deve ser uma opção comum a ser considerada ao tentar atacar oponentes desavisados. Esse caminho é especialmente forte quando você sabe onde as sentinelas inimigas foram colocadas.

Neste exemplo, se você estiver cercando o meio, sua jogada poderá atravessar a extremidade da torre e atingir praticamente qualquer ângulo fora da base inimiga. Se você estiver longe o bastante, qualquer oponente que tente defender a torre sofrerá muito dano para ficar conseguir estiver sozinho.

Este clipe pode mostrar a versatilidade ao tentar proteger um monstro épico como o Barão ou o Dragão. Se um inimigo tentar alcançar o covil por trás, pelo caminho em linha reta, o E de Lillia pode começar a atingi-lo de longe, o que pode fazer o inimigo dar a volta com seu time ou Lillia pode usar sua ultimate para retardar sua chegada.

Embora o exemplo do sexto clipe não seja o mais difícil de encontrar quando comparado aos outros, ele serve como um lembrete de como você pode ser criativo ao lançar sua Semente, pois mostra como você pode impactar a rota inferior lá da rota meio.

Praticar acertar suas Sementes é vital, pois perder um E cedo sem reduzir o tempo de recarga custará muito tempo, mana e eficácia. Sempre que você tentar lançar uma Semente que passe pelo caminho de tropas, você deve olhar para o posicionamento de suas próprias tropas para saber se sua Semente pode evitar tropas inimigas.

R: Cadência de Ninar

Inimigos com Pó dos Sonhos, à qualquer distância, ficam sonolentos. Após um atraso inicial, os inimigos caem no sono por alguns segundos. Qualquer dano recebido pelos inimigos os acordará causando dano adicional.

Enquanto a Semente serve como uma ferramenta de iniciação para você lutar mais rápido, atingindo inimigos de longe, Cadência de Ninar serve como um acompanhamento extra para um controle de grupo nos inimigos pegos pela Semente após atingir o nível seis.

Qual a melhor maneira de limpar a selva

Como o kit de Lillia gira em torno da acumulação de bônus de velocidade de movimento, você pode usar isso como vantagem para manter uma limpeza rápida com a condução adequada nos acampamentos. Acostumar-se ao ritmo do movimento de ataque de Lillia pode permitir que você entenda o quanto você precisa se mover entre ataques automáticos e habilidades antes de precisar parar para fazê-lo novamente. Entender esse tempo de alternância entre mover e atacar permitirá que você não permita que monstros corpo a corpo lentos causem dano a você.

Quando a passiva de seu Q atingir a velocidade máxima de movimento, você poderá começar a conduzir os lobos apropriadamente. Depois de várias tentativas, quando você chegar ao Arougueijo quando ele aparecer, não importa qual o caminho você escolha, você deverá estar com a vida cheia, ou quase, e com Golpear para garantir o Arougueijo no caso de um caçador inimigo aparecer.

Fase de rotas, emboscadas, mid/late game e itens

Como mostrado nos clipes de exemplos da Semente Espiral, sua capacidade de fazer emboscadas após o nível seis pode ter ângulos não convencionais, semelhantes ao Estilingue Eslástico de Zac, já que o controle de grupo de sua ultimate pode lhe dar tempo para chegar até lá. Antes do nível seis, emboscadas convencionais pelo rio, atrás do inimigo ou caminhando pela rota são as melhores opções.

Como Lillia não possui avanços, iniciar uma emboscada com seu E acertando um inimigo pode ajudá-la a ganhar velocidade de movimento extra, enquanto desacelera seu oponente, para eventualmente atingi-lo com seus Q e W.

Se estiver jogando com Lillia nas rotas, observe as janelas de dano do oponente, assim como seus movimentos. Lillia pode punir os oponentes que desperdiçarem seus avanços com bastante facilidade, e pode perseguir e recuar rapidamente depois de receber vários acúmulos da passiva de seu Q.

Quando o meio do jogo chegar, seu papel nas lutas em equipe vai depender da sua composição. Se seu time não tem muita linha de frente, optar por uma opção off-tank, com Rylai e Zhonya, pode permitir que você entre no centro das lutas de equipe para absorver o dano do inimigo e buscar uma oportunidade de acertar vários oponentes com um Q seguido de um R. Se o seu time tiver mais força importunando os oponentes e/ou o time inimigo estiver com itens de resistência mágica, maximize seu dano de habilidade, redução de tempo de recarga e penetração mágica, isso permitirá que você os faça ter que se preocupar com uma chuva de Sementes.

Além das opções de itens já mencionadas, o Tormento de Liandry é um bom item que sinergiza com o kit de Lillia, porque suas habilidades a levam a ficar mais tempo em combate, além de aumentar o dano causado pelo dano ao longo do tempo da marca passiva de Pó dos Sonhos. Se você enfrenta um inimigo com muita regeneração de vida, o Morellonomicon se encaixa bem nos itens de Lillia, pois o item ajuda a combater cura, e a penetração mágica é uma estatística que Lillia sempre apreciará.

As fraquezas de Lillia

Como a força de Lillia vem de sua capacidade de conduzir e de ganhar velocidade de movimento bônus, campeões que avançam sem precisar se movimentar, como Rengar ou Ekko, podem se provar dolorosos para os jogadores de Lillia terem que lidar cedo. Na rota, Lillia também tem dificuldades contra inimigos que podem se sustentar com lutas prolongadas de maneira eficaz, como Vladimir.

Com controle, domínio e imaginação suficientes da câmera, você pode finalmente encontrar mais oportunidades de fazer grandes jogadas e garantir vitórias com Lillia.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 25 de julho.