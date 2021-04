Como jogar de Gwen, a mais nova campeã de League of Legends

Costure a destruição do seu oponente com Gwen.

Gwen, a Costureira Encantada, é a mais nova campeã de League of Legends.

Como a segunda campeã a ser lançada em 2021, Gwen é a campeã designada para a rota topo no ciclo de campeãs deste ano. Gwen tem padrões de jogo semelhantes a um duelista forte que é móvel e pode facilmente usar habilidades e ataques básicos juntos, assim como Irelia. A força de Gwen está em saber entender quando usar suas habilidades, uma vez que elas fornecem uma grande variedade de oportunidades quando usadas nos momentos ideais.

Se você estiver procurando por outro campeão de ritmo acelerado que se destaque em lutar constantemente, considere adicionar Gwen ao seu leque de campeões.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como jogar e de Gwen.

Runas e habilidades

Já que o kit de Gwen é relativamente flexível e pode ser usado na selva ou no topo, existem algumas runas que você pode considerar selecionar. Pressionar o Ataque é a runa mais presente, pois permite uma forte presença de duelo e dá a todos os aliados ao seu redor um aumento de dano em seu alvo em foco. Se você está na rota, Conquistador é a runa mais sinérgica devido às trocas constantes que você fará com as Q e E. de Gwen

Se você estiver indo para a selva, provavelmente vai querer escolher Colheita Sombria ou Eletrocutar para aumentar o dano de qualquer emboscada que realizar.

Aqui está uma análise das habilidades de Gwen:

Passiva – Mil Retalhos

Os ataques básicos de Gwen causam Dano Mágico adicional ao contato com base em uma porcentagem da Vida máxima dos inimigos dela. Ataques básicos contra Campeões a curam em valor equivalente a uma parte do dano causado.

Q: Corte e Recorte

Corte e Recorte é um disparo de habilidade de curto alcance que causa dano em uma área à sua frente, causando dano real no centro. É sua principal ferramenta para duelar. Para obter o máximo de eficiência dele, você deve tentar realizar quatro ataques básicos antes de ativá-lo. Isso se deve ao fato de que você executa cortes extras para cada ataque básico que você faz antes da ativação do Corte e Recorte. Além do dano real causado no centro da habilidade do Q, você também ativará o dano da passiva Mil Retalhos, causando dano bônus.

Como o Q de Gwen tem um tempo de conjuração, você pode usar o flash durante a pequena janela, como mostrado nos clipes abaixo, para surpreender seu oponente com uma rajada rápida de um alcance moderado. Como o tempo de lançamento é incrivelmente rápido, é mais aconselhável fazer isso quando você tiver seis cortes preparados para ativar.

W: Névoa Sagrada

O W de Gwen é semelhante ao R de Xin Zhao e o antiga ultimate da Poppy. Gwen cria uma área rápida em torno dela por cinco segundos, ganhando resistências bônus enquanto ela está nela. Os inimigos fora da área não podem alvejar ou feri-la com nenhuma habilidade. Se Gwen tentar deixar a área, a névoa a seguirá uma vez. Mas tentar sair uma segunda vez fará com que ela se dissipe prematuramente.

Devido à pseudo-invencibilidade que essa habilidade oferece, você pode usá-la para aparar ataques à distância quando estiver com pouca Vida para evitar uma explosão devastadora de dano ou controle de grupo. Embora a área pareça inútil contra oponentes corpo a corpo, você pode usá-la durante combates para ganhar armadura bônus e resistência mágica quando a batalha começar para obter estatísticas extras e manter a luta a seu favor.

E: Avanço Afiado

O E de Gwen dá um curto avanço e potencializa seus ataques básicos com maior alcance, velocidade e dano mágico ao contato por quatro segundos. Se você pode realizar um ataque básico contra um inimigo durante o bônus de Avanço Afiado, então você reembolsa 50 por cento do tempo de recarga da habilidade.

Enquanto você pode usar Avanço Afiado defensivamente para fugir, O E de Gwen recompensa você pela agressividade, já que reduzir pela metade o tempo de recarga permite que você mantenha o ritmo em qualquer confronto. Se você estiver em um cenário de fuga prolongado em que está correndo uma longa distância, tente executar um ataque básico durante a duração de avanço Afiado. Isso permite um segundo avanço potencial que pode ser usado para ultrapassar paredes.

R: Ponto-Cruz

O R de Gwen é semelhante ao antigo ultimate de Irelia, pois é um disparo de habilidade de longo alcance com muitos usos de munição que causam danos notáveis. Embora Gwen possa ativar seu Ponto-Cruz até três vezes, ela precisa acertar um inimigo em oito segundos para realizar cada conjuração subsequente. Além de causar dano, Ponto-Cruz aplica uma lentidão e ativa sua passiva de Mil Retalhos.

Além disso, cada conjuração do R de Gwen dispara uma quantidade diferente a cada vez. A primeira conjuração disparará uma agulha, a segunda disparará três e a conjuração final disparará cinco. Isso significa que, para obter o melhor uso de sua ultimate, você precisa permanecer em combate.

Opções de itens

Devido ao fato de Gwen lidar principalmente com dano mágico, Criafendas e Colhedor Noturno devem ser suas escolhas ao considerar seu Item Mítico. O Criafendas é bom para trocas prolongadas devido à sustentação do Vampirismo Universal que ele fornece, além do dano verdadeiro que pode causar se você estiver em uma luta por um longo tempo. Colhedor Noturno é maravilhoso se você espera estar em trocas mais curtas, uma vez que fornece dano adicional e velocidade de movimento ao acertar um campeão inimigo.

Além desses dois Míticos, Protocinturão Hextec e Tempestade de Luden são outras opções que você pode considerar se estiver bem na frente e desejar continuar aumentando essa diferença. O Protocinturão oferece mais opções de movimento e é uma reinicialização de ataque básico se você já estiver ao alcance e quiser causar mais danos.

A Tempestade de Luden só deve ser considerada se você não estiver preocupada com a produção de dano de seus inimigos, uma vez que fornece mais mana para ficar no campo de batalha por mais tempo, mas não dá bônus de Vida.

Ao decidir sobre itens lendários, o Dente de Nashor é uma ferramenta potente que você deve sempre procurar comprar devido à velocidade de ataque, que Gwen sempre aprecia, e ao bônus de dano que proporciona. Se você precisar de mais resistências, Véu de Banshee e Ampulheta de Zhonya podem fornecer um escudo de magia e resistência mágica bônus ou estase e armadura bônus, respectivamente. Se você quiser mais conjuração de habilidades e velocidade de movimento, Ímpeto Cósmico é um bom item que combina bem com o seu kit.

Como atuar no início do jogo na selva ou na rota

Se você está na rota com Gwen, entender os picos de poder do campeão adversário é a chave para o sucesso. Seu principal objetivo é trocar quando você tiver acúmulos máximos para o seu Q, já que é um aumento de dano notável. Se o seu oponente tentar fugir de você quando você tiver uma vantagem de Vida, você pode usar seu E na fuga dele e realizar mais ataques básicos enquanto ele foge.

Ao enfrentar um oponente à distância, compreender quais habilidades são mais perigosas para você a ajudará imensamente na rota graças ao seu W. Se você puder reagir às habilidades do seu oponente e fazer com que a Névoa Sagrada torne seus ataques à distância inúteis, você pode ameaçar seu oponente com uma troca longa.

Se você estiver na selva com Gwen, saiba quando você pode limpar vários acampamentos ao mesmo tempo devido ao seu dano em área do Q. Isso é arriscado se o caçador inimigo invadir você enquanto você realiza dois acampamentos ao mesmo tempo. Para evitar isso, um bom controle de visão permitirá que você otimize sua resposta. Além disso, você deve praticar condução entre seus ataques básicos, pois forçar os monstros da selva a se moverem entre seus ataques básicos fará com que eles causem menos danos, dando a você uma Vida extra.

Qual a melhor forma de jogar no meio e no final do jogo

Uma vez que a fase de rota termina, como você adapta seu plano de jogo vai depender dos itens e runas que você escolheu. Se você estiver na frente, você pode continuar intimidando seu oponente e impedi-lo de ter um impacto no jogo ou vagar pelo mapa e espalhar sua influência para ajudar seus companheiros de equipe a obter vantagens.

Se você está itemizando como uma duelista, dividir e chamar a atenção constantemente para lados opostos do mapa beneficiará sua equipe. Uma das principais fraquezas desse estilo de jogo é que você deve estar ciente de quais objetivos estarão no mapa em breve. Se você não conseguir se posicionar corretamente no mapa, corre o risco de perder objetivos importantes, como Dragão ou Arauto.

Quando chega o final do jogo e se você estava na rota, você precisa descobrir se você agrega mais valor ao seu time por estar em lutas de equipe ou por constantemente fazer investidas divididas e chamando a atenção do time inimigo. Quando você está em uma luta de equipe, o uso adequado de seu W será imperativo, já que você não tem tanta Vida como os outros duelistas normalmente tem sem a Névoa Sagrada. Se você for a caçadora, você deve sempre procurar manter a visão e estar no lado do mapa onde objetivos importantes como Dragão e Barão estão.

Você já pode testar Gwen na atualização 11.8 do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 14 de abril.