Como jogar de Akshan, o mais novo campeão de League of Legends

Akshan, o Sentinela Rebelde, é o mais novo campeão de League of Legends.

O terceiro campeão lançado em 2021 oferece uma visão interessante da classe atirador. Em vez de ser projetado com o uso primário na rota inferior em mente, Akshan foi feito para o sucesso nas rotas solo devido à forma como seu kit é mais focado na habilidade e como sua velocidade de ataque aumenta. Os padrões de jogo de Akshan se alinham com um lutador móvel que pode usar o mapa a seu favor, graças ao seu gancho.

Se você está procurando por outro campeão de atirador heterodoxo com muita utilidade e mobilidade, Akshan será uma ótima adição ao seu repertório.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como jogar Akshan.

Runas e habilidades

Como a maioria dos personagens atiradores, a árvore primária de Akshan será Precisão. Pressione o Ataque é uma runa fantástica para Akshan devido à forma como sua habilidade Impulso Heroico pode acumulá-la rapidamente quando você balança perto de um inimigo. Além de Pressione o Ataque, Conquistador é outra opção potente se você estiver em uma luta em que é fácil cutucar o oponente sem que ele responda, como contra um campeão corpo a corpo.

Se você estiver em uma rota onde será ultrapassado e cutucado por seu oponente, Agilidade nos Pés é uma consideração importante para ajudá-lo a sobreviver à fase de rotas.

Aqui está uma análise das habilidades de Akshan:

Passivo: Lutando Suja

O passivo de Akshan tem dois componentes. O mais fácil de entender e tirar o máximo proveito é a passiva de múltiplos acertos, que tem semelhanças com Vi. Sempre que você atinge um oponente com uma habilidade ou ataque básico, você aplica um acúmulo contra um inimigo.

Uma vez que três acúmulos se formam dentro de cinco segundos um do outro, você detona as marcas que causam dano mágico adicional e ganha um escudo se o alvo for um campeão. Este componente de escudo da passiva só pode ser ativado uma vez a cada poucos segundos.

A outra metade da passiva de Akshan molda seus ataques básicos e sua velocidade de ataque lenta. Sempre que Akshan usa um ataque básico, um disparo adicional é feito, causando dano adicional, mas se você cancelar o segundo disparo, você ganha um bônus de velocidade de movimento pelo próximo segundo. Isso dá a Akshan um bom potencial de perseguição se você puder entender o tempo desses cancelamentos de ataques básicos.

Se você permitir o segundo disparo, porém, ele acionará efeitos de contato (como sua passiva de três acertos e Pressione o Ataque), mas se beneficia de modificadores de ataque crítico com uma eficácia reduzida.

Q: Bumerangue Vingativo

O Q de Akshan lança um bumerangue na direção do alvo, causando dano a cada inimigo que passar. Além disso, cada vez que um inimigo é atingido pelo bumerangue, o alcance é estendido sem limite se ele puder continuar acertando inimigos. Após atingir o alcance máximo, o bumerangue retorna para Akshan causando dano e aplicando os mesmos efeitos na volta.

Sempre que um campeão é atingido pelo Q de Akshan, ele ganha uma explosão temporária de velocidade de movimento.

Uma vez que Bumerangue Vingativo tem um tempo de lançamento e atira o bumerangue de onde você termina seu lançamento, você pode surpreender seu oponente com um Q e Flash para oportunidades de dano de explosão surpresa.

W: Rebeldia

O W de Akshan tem dois componentes importantes que são fundamentais de se compreender para ter sucesso com ele.

A parte passiva marca todos os campeões inimigos que abatem seus companheiros de equipe com o efeito negativo “Canalha” por um minuto. Se você abater um Canalha, você ganha 100 de ouro extra pelo abate e revive todos os aliados abatidos por aquele Canalha e remove o título de Canalha de todos os outros inimigos.

A parte ativa de Rebeldia dá a Akshan uma camuflagem que pode durar para sempre dentro de um arbusto (como Teemo) ou perto de uma parede (como Taliyah), e dura dois segundos quando não satisfaz nenhuma das condições.

Enquanto está camuflado, Akshan ganha velocidade de movimento e regeneração de mana bônus ao se mover em direção a Canalhas. Além desses bônus, Akshan pode ver uma trilha que leva a Canalhas, semelhante à Caçada de Sangue de Warwick.

E: Impulso Heroico

O E de Akshan é a parte mais chamativa e definidora de todas as suas habilidades. O Impulso Heroico permite que você atire com um gancho e gire em torno do terreno muito rapidamente. Durante o lançamento, você percorre grandes distâncias e executa ataques automáticos a quaisquer inimigos próximos. Além disso, você pode cancelar o balanço mais cedo para dar um último salto na direção do alvo, e também pode disparar uma última bala.

O tempo de recarga do Impulso Heroico é reiniciado quando você marca um abate contra um campeão inimigo, fornecendo várias opções de movimento em uma luta em equipe, se você estiver atento a eles.

Para obter uma compreensão rápida de como usar o Impulso Heroico de Akshan, se você usar o E em uma parede próxima, você percorre uma distância menor, o que pode permitir que você cause mais danos repetidos. No entanto, o inverso é verdadeiro, já que usar seu E em uma parede distante permite que você se mova em distâncias ridículas, mas ao custo da oportunidade de perder alguns ataques em potencial.

Tenha cuidado ao usar essa habilidade e reserve algum tempo para praticar para dominá-la totalmente. Se você misturar seus cliques direitos ou smart casts, poderá cancelá-la acidentalmente mais cedo, o que o deixará vulnerável.

R: Punição

A ultimate de Akshan possui muitas semelhanças com a de Caitlyn. Depois de selecionar um campeão inimigo, Akshan leva tempo para carregar e armazenar algumas balas, Akshan enviará toda a munição armazenada para o campeão inimigo, mas eles podem ser bloqueados por outros campeões, tropas e estruturas.

Se seu oponente tentar se esconder atrás de seus aliados, você pode usar várias opções de movimento para surpreendê-los. Akshan ainda pode se mover e usar o impulso Heroico, e até mesmo Flash, enquanto carrega ou dispara a Punição.

Opções de itens

Mesmo que Akshan não seja feito para ser jogado na rota inferior como a maioria dos atiradores, suas itemmizações compartilham muitas semelhanças com eles. Na maioria das circunstâncias, você deve escolher Míticos do tipo Aljava Vespertina, com Força do Vendaval sendo uma boa opção pela mobilidade extra e dano de explosão que possui sinergia com seu kit.

Enquanto a maioria das itemizações convencionais focará no crítico, existem algumas circunstâncias onde você pode usar um Mítico de Letalidade se o time inimigo não tiver uma linha de frente muito tanque ou tiver um poderoso potencial de explosão contra você. Eclipse pode ser um item poderoso com componentes ofensivos (devido à sua habilidade) e defensivos (graças ao escudo e roubo de vida) que podem ajudá-lo.

Ao decidir sobre itens lendários, escolher ataque crítico é bom, devido às suas habilidades que ainda se beneficiam do ataque crítico (como seu E e R). Colhedor de Essência combina bem especialmente com seu kit, já que você deseja tentar combinar habilidades junto com seus ataques básicos.

Além de se beneficiar de itens de ataque crítico, as habilidades e o segundo tiro de Akshan também se beneficiam do roubo de vida. Isso significa que você pode considerar comprar a Sedenta por Sangue como uma opção de sustentação potente.

Como jogar durante o início da fase de rotas

Ao jogar a fase de rotas com Akshan, você deve tentar usar sua vantagem de alcance para cutucar o inimigo e manter as rotas avançadas com seus ataques básicos e Bumerangues Vingativos. Apesar de seu Q causar dano reduzido contra tropas, ele o ajuda a acumular sua passiva de três acertos, que causa dano massivo.

Se você está com medo de ser emboscado por avançar sua rota, então posicionar corretamente seu gancho pode ajudá-lo a encontrar rotas de fuga criativas. Apesar de ter esta ferramenta poderosa contra iniciações, se os inimigos usarem flash em você, então seu avanço será interrompido, levando ao seu abate. Se você tiver sua rota avançada contra seu oponente, você pode sair dela, ou fingir sair, para forçar outras rotas no mapa a jogar defensivamente.

Qual a melhor forma de jogar no meio e no final do jogo

Uma vez que o meio do jogo chega depois de ter alguns itens concluídos, você pode encontrar alguns ângulos criativos para flanquear os oponentes com a ativa de Rebeldia. Devido ao fato de Rebeldia ser uma camuflagem, você precisa estar atento à possíveis Sentinelas de Controle, pois elas podem identificá-lo, e qualquer inimigo espreitando em um arbusto pode surpreendê-lo e vê-lo quando você está tentando entrar.

O final de jogo é quando Akshan pode fazer mais uso das partes passivas de seu kit. Devido à forma como sua habilidade de revivificação do W em companheiros de equipe funciona, você não deve ter como objetivo liderar lutas, e sim principalmente acompanhar os combates dos aliados. Depois que um caminho for aberto para você atuar com segurança em uma luta, procure abater os inimigos que abateram seus aliados.

Depois que as trocas de lutas de equipe ocorreram, qualquer companheiro de equipe revivido após completar a mecânica do canalha permite que você obtenha uma liderança macro em seu oponente com mais membros da equipe no mapa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dylan Ladd no Dot Esports no dia 19 de julho.