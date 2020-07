Como ganhar reputação com os campeões no Florescer Espiritual do League of Legends

Durante o próximo evento, Florescer Espiritual ,de League of Legends, o cliente do jogo estará mudando bastante. Durante todo o festival, os jogadores poderão mergulhar em uma nova experiência narrativa interativa chamada Laços Espirituais.

Em Laços Espirituais, os jogadores tentarão ganhar reputação com os vários campeões do Florescer Espiritual apresentados no mapa do cliente. À medida que você ganha reputação com os vários campeões, ganha essência azul, ícones exclusivos e até emblemas como recompensa. Você também pode ganhar favores completando tarefas específicas de campeão para aquelas com as quais deseja desenvolver laços mais profundos.

Imagem via Riot Games

Primeiro, você pode ganhar reputação para campeões específicos jogando com campeões do Florescer Espiritual com suas skins correspondentes. Mas você ainda pode ganhar reputação jogando com campeões sem os cosméticos Florescer Espiritual equipados.

Requerimento Favor ganho Jogue com campeões com a skin Florescer Espiritual equipada no Summoner’s Rift/Blitz do Nexus 3 de reputação para o campeão correspondente Jogue com um campeão que tenha uma skin Florescer Espiritual em SR/BN 1 de reputação para o campeão correspondente Jogue com um campeão com a skin Florescer Espiritual equipada no ARAM 6 de reputação para o campeão correspondente Jogue com um campeão que tenha uma skin Florescer Espiritual não equipada no ARAM 2 de reputação para o campeão correspondente

Aqui estão todas as tarefas específicas dos campeões que os jogadores podem concluir se desejarem aprofundar seus laços com um único personagem. Cada campeão do Florescer Espiritual tem uma tarefa específica tanto em Summoner’s Rift quanto em Teamfight Tactics.



Tarefa em Summoner’s Rift Tarefa em TFT Thresh Alcance uma pontuação de CG acima de 35 para ganhar 10 de reputação Use um Thresh de duas estrelas para ganhar 8 de reputação Riven Consiga duas, três, quatro ou cinco abates múltiplos para ganhar 4, 7, 10 ou 12 de reputação Elimine um jogador para ganhar quatro de reputação Vayne Consiga 5, 8, 12, 15 ou 20 abates para ganhar 1, 2, 3, 4 ou 5 de reputação Ative um bônus de 3 ou 6 de qualquer tipo para ganhar 1 ou 4 de reputação Teemo Atinja uma pontuação de visão acima de 35 para receber 4 de reputação Combine e use uma combinação com Espatula para ganhar 4 de reputação Cassiopeia Cause dano a campeões acima de 28.000 e receba 7 de reputação Use uma ou duas unidades de três estrelas para ganhar 1 ou 4 de reputação Lillia Vença com pelo menos 15 abates para ganhar 5 de reputação Fique entre os quatro primeiros em um universo alternativo para ganhar 2 de reputação Ahri Jogue com Ahri com 0, 1, 2 ou 3 mortes para ganhar 8, 3, 2 ou 1 de reputação Faça uma Ahri de três estrelas para ganhar 4 de reputação Yasuo Consiga uma sequência de abates de 1, 3, 6, 9 ou 12 como Yasuo para ganhar 2, 4, 6, 8 ou 10 de reputação Ative um bônus de 3 ou 6 Rebeldes para ganhar 2 ou 4 de reputação Kindred Mate 1, 3 ou 5 Monstros Épicos para ganhar 1, 2 ou 3 de reputação Sobreviva até a Rodada Principal de Kayn para ganhar 4 de reputação

Os jogadores também podem ganhar 3 de reputação bônus ao concluir uma tarefa específica do Blitz do Nexus para o campeão relacionado, bem como 1 ou 3 de reputação que você ganha por perder ou vencer a partida.

Aqui estão as tarefas do Blitz do Nexus para cada campeão do Florescer Espiritual:

Thresh Participe e faça parte da equipe sobrevivente do Empurre o Carrinho Riven Participe e faça parte da equipe vencedora do Briga por Prêmios Vayne Participe e faça parte da equipe vencedora do Rei da Colina Teemo Faça parte da equipe que acertou o Espólio pela última vez (Veigar ou Teemo) Cassiopeia Participe e faça parte da equipe vencedora do Checagem de DPS Lillia Participe e faça parte da equipe que derrota a Soraka da outra equipe no Proteja a Soraka Ahri Participe e faça parte da equipe vencedora do Mata-Mata URF Yasuo Participe e faça parte da equipe sobrevivente de Bardo Royale Kindred Participe e faça parte da equipe vencedora do Corrida de Aronguejo

Cada campeão com quem você interage começa no Ranque D. Mas quanto mais reputação você recebe, mais recompensas você ganha. Após cada nível de classificação, você recebe um fragmento de campeão, 15 emblemas ou um ícone de campeão.

Ranque C (Requer 25 de reputação) Fragmento de Campeão 25 emblemas Ranque B (Requer 50 de reputação) 15 emblemas 25 emblemas Ranque A (Requer 75 de reputação) Ícone do Campeão 25 emblemas Ranque S (Requer 100 de reputação) 15 emblemas 25 emblemas

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 21 de julho.