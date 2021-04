Como ganhar recompensas durante o Mid-Season Invitational de 2021

Se há algo que amamos mais do que o campeonato de League of Legends, é obter recompensas grátis por assistir League of Legends competitivo. Para o Mid-Season Invitational 2021, a Riot Games trará de volta seu sistema de recompensas para dar aos fãs uma experiência de visualização ainda mais interativa.

A partir de 6 de maio, os fãs terão a oportunidade de completar missões assistindo aos jogos da MSI. Eles também terão acesso a recompensas aleatórias ao longo do torneio, com espólios da Riot e de seus parceiros de patrocínio ocorrendo aleatoriamente ao longo dos jogos.

Como ganhar recompensas

O sistema de recompensas para o MSI será semelhante às missões de essência azul que acontecem ao longo do ano para ligas regionais. Faça login em lolesports.com com sua conta do League of Legends e você está pronto para começar.

Assistir a jogos no site oficial do LoL Esports irá desbloquear níveis de recompensa, e quanto mais você assiste, mais você ganha. Assistir a um único jogo renderá 500 essências azuis. Assistir a mais cinco jogos fará com que você ganhe um baú e uma chave Hextec, e assistir a mais 10 jogos depois disso irá desbloquear um emote exclusivo.

Imagem via Riot Games

No total, você deve assistir a 16 jogos para desbloquear todas as recompensas possíveis deste sistema. Tanto os jogos ao vivo quanto os VODs contam, mas precisam ser partidas do MSI. Essas missões acontecerão de 29 de abril a 29 de maio.

Como acessar os drops

A Riot testou seu sistema de drops no verão de 2020 e está de volta para o MSI 2021. Como as missões de recompensa, elas só estão acessíveis no site oficial LoL Esports. Mas, ao contrário das missões de recompensa, os ganhos só podem ser obtidos assistindo a partidas ao vivo, não VODs.

Drops de raridade comum incluirão quatro ícones exclusivos do MSI. Quase todos os espectadores terão acesso a essas recompensas em algum ponto ou outro durante o torneio, e as recompensas serão acionadas por eventos no jogo em um estilo semelhante ao do Campeonato Mundial do ano passado. Quanto mais momentos de hype em um jogo, mais oportunidades haverá para os drops, mas os gatilhos para eles nem sempre são pré-determinados ou garantidos.

Imagem via Riot Games

Além desses ícones, haverá itens Raros ou Hiper-raros disponíveis todos os dias. Essas quedas incluirão “conteúdo no jogo” não especificado para jogadores, junto com conteúdo disponibilizado pelos patrocinadores da MSI, como baús Hextech com suas marcas e descontos exclusivos. Com Jax preparado para receber a skin MSI Conquistador deste ano, a Riot também vai conceder fragmentos de campeão de Jax durante o evento, junto com um bônus “legal e exclusivo” sem nome.

Cada espólio virá com um cartão de informações que dirá ao destinatário como ativar o item contido nele. A Riot disse que terá como objetivo entregar os itens dentro de 24 horas. Para itens de físicos, os destinatários serão contatados pela Riot dentro de 30 dias da entrega para providenciar a entrega. Drops estarão ativos todos os dias de jogo, desde o dia de abertura do MSI até as finais de 6 a 23 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 27 de abril.