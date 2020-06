Como corrigir ping alto no League of Legends

É importante que todos os jogadores conheçam seu ping no jogo para identificar quaisquer problemas que possam estar afetando sua jogabilidade.

Embora as configurações padrões não mostrem o ping no League of Legends, é muito fácil monitorá-lo, caso fique muito alto.

Os picos de atraso podem deixar qualquer jogador louco, especialmente quando você está ganhando e o atraso pode ser a diferença entre uma vitória e uma derrota. Embora a correção não seja única, mostraremos algumas delas para ajudá-lo a obter um ping mais baixo e aproveitar o jogo como deveria.

Como mostrar o ping no jogo

Se você quiser ver seu ping no jogo, siga alguns passos:

Comece uma partida personalizada de League

Abra as Opções e vá até Atalhos

Então em Exibição, procure o atalho “Exibir exibição de FPS”

Pressione a tecla de atalho e seu problema estará resolvido.

O que é um ping normal?

O ping, ou latência, mede o tempo de resposta dos dados para navegar do seu PC para o servidor de dados da Riot Games. Se você estiver jogando no servidor Brasileiro, poderá ter um ping normal de 10 a 60. Se estiver tentando jogar no servidor norte-americano do mesmo local, seu ping poderá disparar de 150 para 200. Tudo depende da sua conexão com a Internet e do servidor que você está tentando acessar.

Correções para seu ping alto

A primeira solução seria reiniciar o modem e o roteador. Só isso já corrige a maioria dos problemas da Internet que as pessoas enfrentam. Caso isso não ajude, no entanto, passe para a próxima possível solução.

Atualize seus drivers. Muitos jogadores passam anos sem atualizar seus drivers e alguns erros geralmente acontecem ao longo do caminho, o que aumenta o seu ping.

Feche outros aplicativos que possam diminuir sua largura de banda, como Google Chrome, Steam ou Battle.net. Para ver o que está usando sua largura de banda, pressione o Logo do Windows + R e digite resmon. Na janela aberta, observe a coluna B/s para ver aproximadamente o que está comendo sua largura de banda para que possa fechar.

Encerre qualquer software antivírus. Eles geralmente são os culpados nesses casos, com suas atualizações e pesquisas de histórico.

Use a ferramenta fornecida pela Riot para diagnosticar o seu PC, a Ferramenta de Reparo Hextech. Depois de baixá-la, siga as instruções e verifique se o problema foi corrigido.

Desative qualquer proxy ou VPN que você esteja usando. Apesar de dizerem que são softwares para reduzir o ping, geralmente eles aumentam.

Mude o servidor DNS nas suas configurações. Navegue até as opções de Rede e Internet do Painel de controle. Encontre as configurações do adaptador e altere os endereços TCP/IPv4 para outro, como o do Google, por exemplo, 8.8.8.8 e 8.8.4.4.

Renove o seu endereço IP. Abra o prompt de comando com o lOGO DO Windows + R e digite cmd. Digite “ipconfig/release” na janela recém-aberta para atualizar seu IP.

Se você estiver usando um notebook, tente conectar um cabo Ethernet em vez de usar o Wi-Fi.

Os métodos acima devem corrigir seu ping na maioria dos casos. Caso ainda encontre ping alto, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet ou abra um ticket e solicite suporte da Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cristian Lupasco no Dot Esports no dia 07 de junho.