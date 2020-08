Como corrigir o erro de “Erro ao buscar informações para este jogador” em League of Legends (Erro: 5C)

O erro de “buscar informações” é uma ocorrência regular no LoL. O erro impede que os jogadores façam fila para jogos normais e ranqueados sem motivo aparente.

A mensagem de erro diz “problemas ao buscar informações para este jogador (Erro: 5C). Jogadores afetados devem sair e iniciar sessão novamente se isso persistir. ” Mas depois que os jogadores reiniciam o jogo, a mensagem de erro geralmente ainda persiste.

Há várias maneiras de corrigir esse erro e, embora seja amplamente desconhecido o motivo do erro ocorrer, ele pode ser facilmente resolvido.

Como corrigir o erro

O erro parece estar de alguma forma relacionado à conexão com a internet. Não está claro por que, mas redefinir seu roteador é uma solução possível. Em vez de fechar o jogo antes de reiniciar o roteador, reinicie-o imediatamente e teste se a mensagem de erro persiste. Caso isso aconteça, você poderá efetuar login novamente e o problema deverá ser corrigido.

Se isso não funcionar, existem algumas outras opções que podem ajudar a resolver o problema.

Se você tiver acesso a mais de uma conta do LoL, faça login na sua conta alternativa e faça login novamente na sua conta principal. Por qualquer motivo, isso geralmente funciona.

Se a mensagem de erro continuar, tente desconectar-se do roteador, abrir e conectar-se a um ponto de acesso com o seu celular e, em seguida, fazer login e pressionar jogar. Você deve fechar o ponto de acesso e reconectar-se ao roteador.

Se tudo mais falhar, basta usar a ferramenta de reparo do LoL e a mensagem de erro deve ser corrigida automaticamente. A ferramenta de reparo pode ser encontrada aqui e funciona com usuários do Windows e do SO. O processo de reparo pode levar algum tempo, portanto, deve ser o último recurso.

