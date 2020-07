Como corrigir o erro da lista de amigos e do status do bate-papo do LoL não aparecendo

League of Legends se torna mais divertido com os amigos. Mas um erro recorrente pode impossibilitar o convite de seus amigos para uma sala.

Embora esse erro não tenha um código ou nome específico, ele impede que os jogadores vejam seus amigos no lado direito do cliente. O erro também impossibilita que os jogadores aceitem convites, o que piora a equação.

A Riot Games reconheceu o problema várias vezes no passado, mas continua aparecendo para alguns jogadores sempre que uma nova atualização é lançada.

O problema, em geral, parece estar vinculado aos servidores da Riot, mas há algumas coisas que os jogadores podem fazer para solucionar esse incômodo e voltar a jogar com os amigos.

Sugestão da Riot

Ao abordar o erro em 18 de janeiro de 2020, a Riot também compartilhou algumas correções que os jogadores poderiam tentar para resolver o problema.

A primeira coisa que você pode fazer é excluir o cliente e o LoL. Esse processo também inclui todos os arquivos ocultos, localizados na pasta “% appdata%“. Reinstale o LoL com um arquivo executável atualizado de sua fonte oficial.

Acesse o menu Iniciar e digite “run” – Captura de tela via Microsoft Procure por “%appdata%” – Captura de tela via Microsoft Exclua todas as pastas relacionadas ao LoL antes de iniciar uma nova instalação – Captura de tela via Microsoft

Se o método acima não funcionar, você também pode tentar sincronizar o relógio do sistema do seu PC. Siga este guia para definir o horário de seu servidor como “time.windows.com”.

Correções testadas pela comunidade

A correção da Riot funciona para alguns, mas os infelizes membros da comunidade que não queriam esperar pela sua chegada estavam por conta própria. Vários jogadores do LoL com resultados variados testaram as seguintes correções.

Realize um relog

Pode parecer simples, mas fazer um relogamento completo é uma das correções mais eficazes e que economizam tempo no erro da lista de amigos.

Recomendamos também reiniciar o PC desligando completamente e aguardando um ou dois minutos, fazendo o mesmo para seu roteador. Isso maximizará suas chances de entrar, já que você estará cobrindo a maior quantidade possível de terreno.

Após o período de espera, inicie o seu PC e roteador e tente entrar no LoL.

Tente fazer logon de maneiras diferentes

Crie uma nova conta e tente fazer login com ela para ver se isso faz alguma diferença. Alguns usuários também relataram que alterar o DNS corrigia o problema.

Localize o LeagueClient na pasta de instalação do LoL – Captura de tela via Microsoft Clique com o botão direito do mouse e abra as propriedades – Captura de tela via Microsoft Navegue até a guia compatibilidade e marque a caixa “Executar este programa no modo de compatibilidade:” ao lado da caixa “Executar este programa como administrador” – Captura de tela via Microsoft

Também recomendamos alterar as configurações de compatibilidade do seu cliente do LoL. Experimente todas as opções disponíveis e marque a caixa que diz “Executar este programa como administrador”.

Você também pode aplicar os mesmos ajustes a todos os arquivos do cliente, como “LeagueClientUx.exe”, se o método acima não funcionar por si só.

Verifique se você não possui arquivos relacionados ao LoL em vários drives

Os jogadores que possuem dois drives podem mover o LoL para economizar espaço no SSD. Isso poderia fazer com que o LoL deixasse os arquivos nos dois drives e confundisse involuntariamente o cliente do LoL no futuro.

Se esse for o caso, desinstale o LoL e verifique os dois drives quanto a possíveis vestígios do jogo. Isso pode incluir sua pasta Documentos e Arquivos de Programas e Arquivos de Programas x86.

Ao desinstalar o jogo, baixe novamente o arquivo de configuração mais recente no site oficial do LoL e reinstale o jogo. Execute o cliente do LoL no modo administrador como uma etapa extra de precaução e não ative “Permanecer conectado” até que você faça pelo menos uma vez o login para verificar se a reinstalação funcionou.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 05 de julho.