Como conseguir o Haikai de Lillia em League of Legends

A mais nova campeã de League of Legends é Lillia, uma caçadora mágica metade faunesa e metade humana.

Quando o lançamento de Lillia estiver mais próximo, os jogadores poderão conseguir o haikai através de uma missão. Como foi com Sett e seu cartão de visitas, o haikai desbloquearia Lillia gratuitamente. Em vez de gastar Essência Azul ou até RP, você pode simplesmente conseguir o Haikai de Lillia na atualização 10.15.

Há uma lista de exigências, porém, para poder conseguir o Haikai de Lillia, segundo diversos jogadores.

Você precisa conseguir 350 abates em inimigos jogando como caçador no Summoner’s Rift. Isso inclui os jogos normais, ranqueados e contra bots. Mas ARAM não funciona, porque não tem selva. Se você não jogar como caçador e não estiver usando Golpear, não vai funcionar.

Imagem via Riot Games

Você realmente precisa jogar como caçador, o que significa eliminar os monstros e, obviamente, ajudar em outras rotas. Se pegar Golpear e ficar em uma rota abatendo tropas, ignorando a selva, não vai conseguir o Haikai de Lillia, nem que consiga os 350 abates.

A forma mais fácil de fazer isso é entrar em um jogo contra bots, abater uma parte dos monstros da selva (digamos que, no mínimo, uns 33%) e conseguir 350 abates. Não deve demorar mais do que algumas partidas e será relativamente fácil.

Quando a missão for concluída e o jogo acabar, o Haikai de Lillia deve aparecer automaticamente nos seus Espólios. Você não poderá desbloquear a campeã nem jogar com ela, porém, até a atualização 10.15 do LoL, que sai na quarta-feira, 22 de julho.

O artigo será atualizado se mais informações sobre o Haikai de Lillia forem reveladas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 10 de julho.