Como baixar Teamfight Tactics

Teamfight Tactics não é um jogo independente, por mais que pareça. É um modo de jogo de League of Legends. Se quiser jogar o excelente novo jogo de combate automático, precisa criar uma conta e baixar o cliente.

Se já tiver uma conta no LoL e o jogo baixado, não se preocupe. Você só precisa fazer login e abrir a quarta aba do menu superior do cliente. Selecione Teamfight Tactics e clique em Jogar. É simples assim.

Captura de tela via Riot Games

Qualquer um pode baixar o cliente e começar a jogar TFT. Você vai precisar, porém, criar uma conta e baixar todo o LoL, incluindo as atualizações. É meio que um saco, especialmente se você é mais fã de Dota e não tem muito interesse em LoL, mas é o único jeito.

Para criar uma conta e baixar o cliente, clique aqui, digite seu endereço de email e outras informações necessárias e, depois clique no botão de download. Depois que tiver baixado o jogo, siga as instruções para instalar. Deve levar algum tempo para baixar as atualizações do jogo, mas não muito. Se seu computador e sua internet estiverem funcionando bem, não demora.

Quando o download, a instalação e a atualização terminarem, faça login com sua conta e deve estar tudo pronto.

Artigo publicado originalmente por Jerome Heath em inglês no Dot Esports no dia 15 de julho.