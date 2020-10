Com Seraphine, Riot pretende relembrar “que jogar em equipe é divertido e que todo mundo curte jogar com os amigos”

A espera foi longa, mas a Riot Games finalmente revelou a nova sensação musical de League of Legends, Seraphine. Na Análise da Campeã de hoje, os desenvolvedores compartilharam alguns detalhes das habilidades da campeã e de como usar todo seu potencial.

“Parecia que as pessoas ficavam incomodadas com o fato de o LoL ser um jogo em equipe”, disse o designer de jogos sênior da Riot, Jeevun “Jag” Sidhu. “Eu via jogadores nas redes sociais dizendo que odiavam ter que jogar com os próprios aliados. Então, eu queria muito que o design da Seraphine tentasse combater esse problema. Queria que as pessoas jogando de Seraphine (ou com a Seraphine no time) relembrassem que jogar em equipe é divertido e que todo mundo curte jogar com os amigos.”

Imagem via Riot Games

As habilidades de Seraphine devem incentivar a jogar com o time mais frequentemente, já que ela fica mais poderosa com mais de seus aliados por perto, segundo a Riot. Suas habilidades têm muito poder de apoio, de cura a escudo, além de muito dano e controle de grupo.

Suas habilidades também são amplificadas quando ela está rodeada de aliados. Seu W, Som Envolvente, por exemplo, cura mais quando houver mais aliados próximos. A ultimate de Seraphine, Bis, aumenta seu alcance ao atingir um campeão, seja ele aliado ou não.

Imagem via Riot Games

A eficácia do controle de grupo de seu E, Ritmo Contagiante, também muda caso o alvo já tenha sofrido algum controle de grupo. Isso significa que um bom combo pode parar os inimigos e vencer uma luta facilmente caso o seu time use bem as habilidades.

Você e seus amigos podem criar o espetáculo perfeito quando a maior estrela do pop de Runeterra for lançada, na quinta-feira, 29 de outubro, como parte da atualização 10.22 do LoL.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 12 de outubro.