Com Aphelios, jogador quase abate uma Lulu de vida cheia do outro lado do mapa

Se você achava que Aphelios tinha alguns probleminhas de balanceamento, pode usar esse vídeo, em que um jogador de League of Legends quase abate uma Lulu de vida cheia do outro lado do mapa, como exemplo para quem duvidava.

No vídeo, o jogador colocou uma atalaia de Crescendum num arbusto, depois voltou para a base. Enquanto ele comprava itens, uma Lulu de vida cheia entrou no arbusto onde estava a atalaia.

Ao combinar a atalaia de Crescendum com um Calibrum como arma secundária, ele conseguiu atacar de sua própria base a Lulu que estava na rota inferior. Isso aconteceu porque a torre aplicou na Lulu o efeito de Calibrum, que permite que os jogadores cliquem com o botão direito em inimigos “marcados” em qualquer lugar do mapa para lançar ataques básicos de sua arma secundária.

Com três ataques básicos, a vida de Lulu foi reduzida para 49, e isso sem Aphelios sequer pisar fora da base. Sim, o jogador de Aphelios já estava bem forte na hora dessa jogada, mas muitos concordam que um campeão não deveria ser capaz de fazer isso com um oponente de uma distância tão alta.

Uma pessoa disse que o ataque melhorado de Calibrum não deveria ter alcance ilimitado, mas um aumento de alcance. Outros apontaram o potencial assustador de Aphelios para causar muito dano de uma vez só e pediram melhorias ou enfraquecimentos a suas habilidades. A Riot Games vai precisar falar sobre isso em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 06 de janeiro.