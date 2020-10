Código de erro 0U em League of Legends explicado

Entrar em uma partida de League of Legends pode ser uma tarefa desafiadora às vezes. Ao contrário de outros jogos em que o saguão está embutido no próprio jogo, o LoL possui uma interface de cliente separada que permite aos jogadores interagir com seus amigos sem realmente iniciar o jogo completo.

Embora seja conveniente com quase qualquer pessoa com PCs de nível médio a baixo, pequenos bugs que afetam o cliente da Riot podem impedir que os jogadores entrem nas partidas, mesmo que os servidores estejam funcionando corretamente. As origens do código de erro 0U não são claras, mas ele afeta usuários de todo o mundo há algum tempo.

A Riot foi rápida em reconhecer o problema e confirmou que está trabalhando em uma correção, mas isso não significa que você tenha que esperar com as mãos amarradas até que a desenvolvedora encontre uma solução permanente para o problema.

Existem algumas correções que você pode experimentar, mas nenhuma delas pode corrigir o erro para sempre. As chances de reaparecimento do erro 0U ainda são bastante altas e você precisará esperar que a Riot conserte esse pequeno incômodo.

Como corrigir o Código de erro 0U no LoL

Os gerentes da comunidade ou membros da Riot não divulgaram um método de solução oficial que os jogadores possam experimentar, mas os membros da comunidade que contataram a linha de suporte da Riot foram aconselhados a executar a ferramenta de reparo Hextech.

Hextech Repair Tool é um programa utilitário desenvolvido pela Riot que executa automaticamente uma sessão de solução de problemas. A ferramenta de reparo Hextech tem várias ferramentas à sua disposição para detectar arquivos corrompidos do jogo e pode reinstalar uma atualização ou o próprio jogo do zero.

Tente adicionar o LoL como uma exceção do Firewall e também reinstalar o jogo. Se essas duas opções não parecem resolver o seu problema, recomendamos reinstalar o LoL por meio da ferramenta de reparo Hextech. A ferramenta também coleta todos os registros do seu LoL que você pode enviar ao suporte da Riot para ajudá-los a localizar a raiz desse problema.

O método acima não é garantido que funcione para todos. Mesmo os jogadores que conseguiram contornar o erro ao reinstalar foram recebidos com ele novamente depois de algum tempo.

Fique de olho na página de suporte para acompanhar o progresso da Riot em relação ao erro. Se você está determinado a jogar uma partida de LoL antes de dormir, pode continuar tentando a sorte tentando fazer login continuamente após receber o erro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 20 de outubro.