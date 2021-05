Cloud9 perde e RNG acelera a competição no primeiro dia do estágio Hexágono do MSI 2021

A fase Hexágono do League of Legends Mid-Season Invitational 2021 começou hoje. As seis melhores equipes restantes no torneio se enfrentaram na próxima etapa de sua corrida pelo título internacional.

O dia contou com vários confrontos inter-regionais que reviveram rivalidades em todo o mundo. Do confronto de idas e vindas da DWG KIA com a Royal Never Give Up até a vitória da MAD Lions sobre a Cloud9, as maiores lutas pelo poder regional na Liga profissional foram acirradas mais uma vez hoje.

E embora seja fácil usar um dia de competição como um indicador para o resto do torneio, ainda há muito LoL para jogar para todas as seis equipes. É um longo caminho, mas esses são os maiores resultados e impressões que conquistamos após o primeiro dia do estágio Hexágono do MSI.

A RNG não está aqui apenas para competir, eles estão aqui para vencer

Foto via Riot Games

A RNG jogou com propósito no primeiro dia da fase Hexágono, vencendo ambos os jogos sobre a DWG KIA e a C9 para dar início à segunda fase do torneio.

Entrando na fase Hexágono, fãs e analistas questionaram o quão pronto a RNG estaria para a competição vinda de grandes regiões, considerando que o time havia jogado com os mesmos dois times em oito jogos consecutivos e não tinha enfrentado outro time de uma grande região desde abril. Mas as noções de lutas iminentes contra concorrentes mais difíceis foram rapidamente postas de lado e a RNG aproveitou ao máximo seus jogos com os campeões da LCK e da LCS na manhã de hoje.

Entre as duas vitórias da RNG, o topo do time, Xiaohu, flexionou sua versatilidade jogando com Gragas e Lucian ao som de um placar combinado de 4/3/9 nos dois jogos. Seu momento mais digno de nota veio no final do segundo jogo da RNG no dia em que ele transformou uma monstruosa vantagem de ouro no início do jogo em um avanço no final do jogo na rota inferior, eventualmente rompendo a base da C9 e atacando os representantes norte-americanos enquanto eles faziam o Barão.

Com duas vitórias convincentes sobre duas das equipes mais fortes na fase Hexágono, a RNG provou hoje que está aqui para vencer acima de tudo. Amanhã, os jogos contra a MAD Lions e a Pentanet.GG devem continuar a testar o forte ímpeto da RNG que acumularam na semana passada.

Se RNG continuar a jogar como jogou hoje ao longo da fase de rumble, poderíamos estar entrando na chave olhando para esta equipe como mais do que “uma” favorita do torneio, mas sim “a” favorita do torneio.

MAD Lions arrancam com vitória

Foto via Riot Games

A MAD Lions entrou no palco do Hexágono como uma das equipes mais quentes do MSI e continuou a apresentar um desempenho dominante no primeiro dia da segunda fase do evento. Com duas vitórias incrivelmente desequilibradas sobre a Pentanet e a C9, a MAD Lions se estabeleceu como uma das equipes mais fortes no torneio para dar o pontapé inicial na fase Hexágono. No segundo jogo da equipe do dia, a MAD Lions venceu a C9 com pouco ou nenhum esforço, acumulando 23 abates em uma partida inacreditavelmente unilateral de 26 minutos.

Ao longo do dia, Carzzy foi o herói do MAD. Ele jogou o time nas costas por meio de um estilo de jogo hiperagressivo que se tornou uma marca prática para ele neste momento. Com um KDA monstruoso de 25 no estágio de rumble até agora, Carzzy está se preparando para ser o farol que MAD Lions pode invadir seu caminho para a chave.

Amanhã, os campeões da LEC serão forçados a provar seu valor contra o único outro time 2-0 do torneio, a RNG. Se a MAD Lions conseguir ficar invicta depois dos jogos de amanhã, a narrativa sobre o quão longe essa equipe pode realmente ir no MSI pode ser mudada.

C9 começa com dificuldades

De forma semelhante ao início da fase de grupos da C9, a aparição da equipe na fase Hexágono começou com derrotas consecutivas. Hoje, a C9 deixou dois jogos escaparem de seus dedos. Eles foram derrotados em todo o tabuleiro pela RNG e a MAD Lions em ambas as partidas. Entre deslizes no início do jogo, erros de macro no final do jogo e (mais uma) luta que deu terrivelmente errado perto do aronguejo do lado superior, simplesmente não era o dia da C9.

Contra a MAD Lions, a C9 perdeu de 8.000 ouro na marca de 15 minutos, falhando em montar qualquer tipo de vantagem em qualquer momento durante o jogo. Contra a RNG, a C9 conseguiu lutar em equipe melhor do que os campeões da LPL, mas uma vez que a RNG se adaptou, eles simplesmente distribuíram seus recursos em Xiaohu. O topo da RNG resolveu o problema com as próprias mãos, fazendo um ataque surpresa à C9 e jogando suas esperanças de uma vitória inicial para o evento.

A estrada à frente para a C9 também não fica mais fácil. Amanhã, a equipa vai mergulhar de cabeça numa revanche da fase de grupos contra a DWG KIA, que sem dúvida terá aprendido uma ou duas coisas desde o último encontro com a C9, bem como contra a chocantemente forte PSG Talon. Está ficando tarde para a C9. A equipe não parecia tão perdida desde a sequência de três jogos perdidos no final da LCS Spring Split.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 14 de maio.