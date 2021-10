Cloud9 oblitera PEACE para se qualificar para o evento principal do Campeonato Mundial de 2021

Os fãs de League of Legends da América do Norte podem respirar um pouco. A Cloud9 se classificou para o evento principal no Campeonato Mundial de 2021 depois de esmagar a PEACE em três partidas curtas.

Apesar da C9 ser a favorita para vencer esta reunião entre os representantes da OCE, ainda havia um pouco de preocupação com a terceira semente da LCS. Eles perderam jogos consecutivos contra a Unicorns of Love e a DetonatioN FocusMe antes do início da rodada de eliminação, enquanto a PEACE parecia muito decisiva em sua vitória contra a RED Canids do CBLOL.

O jogo um foi um pouco instável no começo para a C9 depois que eles cometeram erros iniciais que deram à PEACE uma vantagem com abates e objetivos. Parecia que os meninos de azul precisavam se livrar de suas performances anteriores e demorou uma partida inteira para finalmente se livrarem da ferrugem. Eventualmente, a C9 seria capaz de levar a vitória, depois de um grande jogo de macro e movimentação de Perkz, Vulcan e Blaber.

.@blaber THEY HAVE FAMILIES STOP IT BLABER NO 😤🪓 pic.twitter.com/mNr1vwdAtd — Dot Esports (@DotEsports) October 9, 2021

Este acabou sendo o jogo mais próximo da série, pois nos próximos dois jogos, a C9 derrotou seu adversário com uma das partidas mais limpas que já disputaram nesta temporada. Demorou apenas 40 minutos para vencer a PEACE após a primeira partida, com Blaber jogando de Olaf no segundo jogo e Zven dominando a rota inferior no terceiro jogo.

.@Cloud9 absolutely trample PEACE in a 21-1, 19-minute game three and punch their ticket to the #Worlds2021 Group Stage! pic.twitter.com/cRww38bqSE — Dot Esports (@DotEsports) October 9, 2021

No geral, este é um ótimo sinal para os fãs da C9, uma vitória como essa deve ser ótima para sua confiança ao entrar no grupo mais difícil do torneio. Eles precisarão de todo o ímpeto que puderem enquanto se preparam para enfrentar três dos melhores times do mundo, FunPlus Phoenix, DWG KIA e Rogue.

Acompanhe a ação quando o Mundial continuar na segunda-feira, 11 de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 09 de outubro.