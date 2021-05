Cloud9 está eliminada do MSI 2021

Após cinco dias de partidas furiosas na fase hexagonal do Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends, a Cloud9, representante da região NA (EUA e Canadá), foi oficialmente eliminada do campeonato. A equipe não conseguiu vencer partidas suficientes para garantir uma vaga entre os quatro melhores da segunda fase.

A C9 cai fora cedo, embora tenha tido ótimos momentos ao longo do campeonato. Primeiro, a equipe conseguiu derrotar uma vez a DWG KIA, representante coreana, além de vencer três partidas seguidas na fase de grupos. Era um bom sinal para os fãs da região, que estavam preocupados com a forma atual do time.

Mas os campeões da LCS tiveram vários tropeços no início da fase hexagonal. De uma derrota triste com um ataque surpresa ao simples fato de estar mais fraca desde o primeiro minuto de jogo, a equipe não conseguiu encontrar mais que duas vitórias. Aliás, um dos momentos mais decepcionantes do campeonato para os fãs da região foi quando a C9 emendou uma bela vitória sobre a RNG em uma derrota para a PGG no mesmo dia.

Essa mesma derrota contra a PGG acabou custando um possível desempate contra a MAD Lions pela última vaga na fase eliminatória, mas a vaga foi garantida hoje para os campeões europeus, que derrotaram a RNG na terceira partida do dia.

Olhando para os jogos, no entanto, a C9 enfrentou várias dificuldades. Eles tinham diferença de ouro média de -722 aos 15 minutos, segundo o Oracle’s Elixir, o que significa que constantemente ficavam para trás no início do jogo. Eles também estavam entre os piores em estatísticas de first blood, primeira torre, controle do Arauto e controle do Barão.

No fim das contas, faltou consistência para a C9 e isso lhes custou a chance de lutar pelo título do MSI. Agora, o time vai precisar dar um passo para trás e se preparar melhor para o Summer Split 2021, próxima fase da LCS, que vale a classificação para o Campeonato Mundial de outubro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 18 de maio.