Cloud9 aos tropeços, MAD Lions permanece invicta no segundo dia do MSI 2021

O segundo dia do MSI 2021 apresentou a primeira reviravolta do torneio.

O segundo dia do League of Legends Mid-Season Invitational 2021 forneceu mais talento na coluna de resultados, enquanto o meta continuou a flutuar e se encontrar após uma onda de mudanças antes do torneio.

No entanto, os estágios iniciais do evento foram relativamente tranquilos, com os favoritos pulando para as primeiras posições da fase de grupos e times de regiões menores disputando uma chance de qualificação para a fase de Mata-Mata. Mas, pelo menos, o dia de hoje proporcionou aos fãs a primeira grande reviravolta do torneio.

Depois de mais uma série de jogos, aqui estão algumas das maiores histórias e conclusões do segundo dia do MSI 2021.

RNG dispara no Grupo A

Foto via Riot Games

Royal Never Give Up era o favorito inquestionável do Grupo A entrando no MSI. Mas hoje, a equipe solidificou seu lugar no topo do grupo após duas vitórias sobre Pentanet GG e Unicorns of Love. A Pentanet, em particular, é uma equipe que teve uma situação especialmente difícil contra os campeões da LPL. Apenas um dia depois de perder para a RNG por um placar de 21-4, o time correu de volta para a briga, perdendo por um placar de 18-6. As três vitórias da RNG foram casos incrivelmente dominantes. Os campeões da LPL registraram diferenças de ouro de pouco mais de 17.000 contra a Pentanet e a UOL em média até agora.

O que é mais convincente sobre o Grupo A, porém, é que, uma vez que a GAM Esports não pôde comparecer ao evento e representar o VCS, a RNG só jogará contra essas duas equipes até que elas inevitavelmente se classifiquem para a próxima fase do torneio. Não há mais ninguém neste grupo para desafiar os campeões da LPL, tornando a caminhada da RNG para o estágio de Mata-Mata praticamente terminada. Tanto a Pentanet quanto a UOL vão acabar garantindo a segunda seed no Grupo A, mas a lacuna entre a primeira e a segunda seed será ridiculamente grande.

A única preocupação que os fãs da RNG podem ter neste momento é como o time vai se adaptar a uma competição mais acirrada na fase de Mata-Mata. Depois de passar por cima de duas das equipes mais fracas do evento para dar o pontapé inicial, a RNG terá que mergulhar de cabeça em confrontos com vários times de região principal e outros competidores de primeira linha. Os fãs da RNG terão que esperar que o time esteja pronto para o desafio depois de dominar a fase de grupos.

C9 não consegue garantir sua primeira vitória no MSI

Foto via Riot Games

Depois que Cloud9 perdeu de forma enfática em 27 minutos para a atual campeã mundial, DWG KIA, no primeiro dia do MId-Season Invitational ontem, os fãs da equipe norte-americana viram um cronograma repleto de confrontos contra times de regiões menores para fechar a primeira rodada da fase de grupos. “Não pode ficar pior”, disse a NA a si mesma coletivamente.

Mas piorou.

A C9 ficou aquém do desejado contra a Detonation FocusMe da LJL hoje, uma equipe que os campeões da LCS deveriam ter comido no café da manhã, teoricamente. Em apenas 31 minutos, a C9 caiu rapidamente e se viu diante de um déficit de ouro de 8.800 quando o jogo chegou ao fim.

A lendária dupla meio/caçador de Perkz e Blaber, um par de jogadores que deveriam servir como um farol brilhante para a C9 no cenário internacional, conseguiram combinados um placar de 11/3/13 nos dois primeiros jogos do time. A partir de amanhã, a C9 precisa de sua dupla repleta de estrelas para se reerguer. Ao longo da LCS Spring Split, a C9 consistentemente venceu com a excelência de Perkz e Blaber. Se a equipe não conseguir vencer no MSI, a saída antecipada pode estar próxima.

“Nós realmente não sabemos como fazer um draft nesta atualização”, disse Perkz ao Dot Esports após a derrota de hoje. “Nós nem sabemos qual é o nosso plano de jogo. Normalmente, quando você não sabe como vencer o draft, é muito mais difícil vencer o jogo”.

Se a C9 não conseguir passar da fase de grupos, todos olharemos para trás, para a perda de hoje, como o ponto de ruptura da equipe, o fator decisivo do desempenho que poderia ter sido. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Ainda faltam quatro jogos para a C9. Eles vão fechar a primeira rodada da fase de grupos contra a Infinity Esports amanhã, antes de ter a chance de voltar contra todas as três equipes do Grupo C em 11 de maio.

O Grupo B pode chegar ao fim

Foto via Riot Games

O Grupo B do MSI 2021 já está se preparando para para os moldes finais da classificação. Três das quatro equipes já encontraram uma vitória e uma sólida metade dos jogos disputados foram decididos por iniciações no final do jogo.

Depois de ser completamente desmontada pela MAD Lions para dar início ao torneio, a PSG Talon se recuperou no dia dois com uma vitória sobre a PaiN Gaming do CBLOL. E depois de uma vitória convincente no primeiro dia, a MAD Lions teve dificuldades contra a Istanbul Wildcats, que estava relativamente formidável, muito melhor do que um um 0-2 poderia implicar. Ontem, a PaiN e a Wildcats fizeram o jogo mais competitivo do torneio até agora, e hoje, a quase queda da MAD Lions para a Istambul manteve a tensão por 37 minutos em mais um jogo difícil.

O Grupo B mostrou que é de longe o grupo mais próximo em termos de nível de habilidade. Depois de apenas dois dias de jogo, parece genuinamente que qualquer um pode derrotar qualquer um no Grupo B e tudo o que é necessário para uma virada é um pequeno deslize. Amanhã, a PaiN enfrentará a MAD Lions, enquanto a Wildcats terá outra chance de conquistar sua primeira vitória contra a PSG Talon.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 01 de maio.