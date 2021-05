Cloud9 à beira da eliminação do MSI 2021 com derrota para a DWG KIA

Tem sido uma estrada difícil para a Cloud9 no Mid-Season Invitational 2021, e parece que essa estrada está finalmente chegando ao fim.

Com a derrota para a DWG KIA hoje, a Cloud9 está mais perto da eliminação do primeiro torneio internacional do ano. A aquisição de Perkz no período entre temporadas deu à equipe do League of Legends da América do Norte o domínio de que precisava para vencer a LCS Spring Split. Mas está mais parecendo que mesmo um dos melhores meio ocidentais não será suficiente para reverter a maldição que é o desempenho internacional da América do Norte.

Essa derrota para a DWG KIA foi ainda mais dolorosa para os fãs da LCS porque houve momentos em que era possível vencê-la. Não foi o golpe que se esperava de LCS vs. LCK no cenário internacional; houve momentos em que a Cloud9 poderia ter retomado o controle do jogo.

O jogo começou de forma fragmentada, com uma luta já muito familiar pelo aronguejo do topo que resultou no primeiro abate sendo presenteado para a DWG KIA. Essa luta garantiu a Blaber a vantagem dupla que ele procurava durante todo o MSI, mas ao custo da vida e de recursos de seu topo. Dali em diante, foi uma lenta descida para a derrota da Cloud9. Erros críticos em algumas lutas de equipe viram a chance de vitória escorregar ainda mais longe deles, e mesmo um Golpar 50/50 seguro no Dragão Ancião não foi suficiente para trazê-lo de volta para os representantes da LCS.

Embora o MSI tenha começado com um 1-2 para a Cloud9, eles conseguiram um 3-0 na segunda semana, se classificando para a fase Hexágono parecendo notavelmente forte após derrotar o atual campeão mundial, DWG KIA. Houve murmúrios de que finalmente era a hora da América do Norte brilhar no cenário internacional. Eles pareciam inseguros e nervosos em sua jogabilidade durante a semana de abertura, mas conforme a fase de grupos avançava, a equipe parecia ficar mais confiante.

Sua estrela tem sido, surpreendentemente, o iniciante, Ibrahim “Fudge” Allami. Seu desempenho contra os outros topo da NA durante a Spring Split deixou pouco a desejar, mas no MSI ele rapidamente se tornou uma espinha dorsal impressionante para a Cloud9. o Caçador Blaber lutou para encontrar seu equilíbrio ao longo do torneio, vindo de uma performance de MVP na LCS para parecer perdido no palco do MSI.

O destino da Cloud9 não está mais em suas próprias mãos. Eles não podem se classificar para a fase de eliminatórias apenas por meio de suas próprias vitórias. Eles estão contando com times como a MAD Lions e a PSG Talon para obter vitórias cruciais e ter a chance de chegar à próxima fase. A MAD e a PSG estão com 3-2 cada, empatados no terceiro lugar em um formato em que os quatro primeiros colocados se classificam para a fase seguinte. Eles se enfrentarão às 16h em 16 de maio.

A Cloud9 ainda tem uma chance final de qualificação, mas eles precisam vencer cada um dos quatro jogos finais e esperar que o perdedor do PSG vs. MAD perca mais de um jogo nos dois dias finais de competição. O próximo confronto da Cloud9 será contra a Royal Never Give up às 13h, 17 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Meg Kay no Dot Esports no dia 16 de maio.