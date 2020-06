CBLoL ultrapassa LCS em número de visualizações no início do Summer Split

O CBLoL, o nível mais alto do League of Legends profissional no Brasil, está recebendo mais espectadores do que a LCS da NA até agora, de acordo com estatísticas do Esports Charts.

Em 7 de junho, o torneio brasileiro de League alcançou um pico de 336.349 espectadores, com uma média de 183.127. A LCS, por outro lado, teve um pico de 317.908 e 175.936 espectadores em média em 13 de junho.

Esses números refletem a audiência de cada liga durante a primeira semana do Summer Split. Mas quando comparado aos números do ano passado, a diferença foi muito maior no final do Summer Split. O CBLoL atingiu um pico de 284.469 espectadores, enquanto a LCS registrou um pico de 494.765, de acordo com o Esports Charts.

A Riot divulgou um número mais alto do que o divulgado pela Esports Charts para a LCS, com um pico relatado de 338.000 espectadores na primeira semana do Summer Split de 2020. Mas isso é esperado, uma vez que o Esports Charts tende a ter números mais baixos para a LCS. A Riot não divulgou estatísticas para o CBLoL.

A audiência média do CBLoL quase dobrou em comparação com o ano passado. Essa diferença indica um aumento do interesse da audiência do Brasil no torneio, provavelmente devido a grandes franquias de futebol brasileiras como Flamengo e Santos criando seus próprios times de League.

O Flamengo foi o campeão do CBLoL do ano passado. O atirador Felipe “brTT” Gonçalves é o jogador mais notável da liga com cinco títulos do CBLoL, mais do que qualquer jogador brasileiro de League. Agora ele joga na paiN Gaming, que tem uma das maiores bases de fãs do Brasil.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 22 de junho.