CBLoL 2020 vai continuar online

O CBLoL, campeonato brasileiro de League of Legends, vai continuar sua edição de 2020 em formato online, de acordo com anúncio oficial da Riot Games Brasil. A liga brasileira foi adiada em 16 de março por causa do coronavírus. A suspensão deveria durar 15 dias, mas vai terminar em 10 de abril, e a primeira etapa continua em sua 13ª rodada.

O Circuito Desafiante, segunda divisão do campeonato, também continua online, e sua sétima rodada volta em 13 de abril.

A Riot explicou que, nesse tempo, estava procurando alternativas para conseguir recomeçar. Para que isso acontecesse, foi preciso enviar equipamente aos apresentadores e à equipe e adquirir software novo.

Os profissionais estarão preparados para resolver qualquer erro de conexão que os jogadores e times possam ter. A Riot Games Brasil também criou protocolos para garantir a integridade competitiva, como a comunicação nos jogos e a atuação dos juízes.

A Riot pediu para a comunidade comentar se encontrasse problemas nos jogos. A nova programação da etapa atual será anunciada em breve, assim como informações sobre a final.

Mesmo que o campeonato tenha voltado, os times têm enfrentado dificuldades devido à pandemia do coronavírus. O Flamengo, que liderava o campeonato no começo da temporada, anunciou que quatro jogadores e um técnico seriam desligados. Luskka, Vvert, Aslan, wyLL e Stardust estão fora do Flamengo para manter a sustentabilidade da organização durante a crise.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 02 de abril.