Caps estabelece recorde de atirador por maior número de abates com 100% de participação e sem mortes

Rasmus “Caps” Winther tem sido um dos melhores jogadores de League of Legends do mundo nos últimos anos, mas até ele teve dúvidas quando mudou de posição para se tornar o atirador da G2 Esports para 2020.

No entanto, ele mandou a maioria das dúvidas de canto no fim de semana passado. Caps tornou-se o detentor do recorde de atiradores com a maior contagem de abates, com 100% de participação dos abates do time e sem morrer.

O atirador ex-Cloud9 Zachary “Sneaky” Scuderi detinha anteriormente esse recorde. Ele teve um abate a menos que o Caps em uma partida contra a Apex Gaming durante o verão de 2016. Sneaky também teve um jogo incrível em 2014 contra o Evil Geniuses, em que teve 100% de participação nas 22 mortes da equipe, mas morreu uma vez.

Outra performance notável veio de Jin “Mystic” Seong-jun, da World Elite, que participou de todas as 26 mortes de sua equipe. Mas ele morreu duas vezes naquele jogo contra a Victory Five na LPL Spring Split de 2019.

Alguns críticos disseram que esse recorde não é muito impressionante, já que o Caps estava jogando de Senna. Senna tem um ultimate global que causa dano e protege os companheiros de equipe. Como resultado, não foi tão difícil para ele se envolver em todos os abates de sua equipe, pois ele poderia proteger um companheiro de equipe e conseguir uma assistência.

Se os jogos do G2 permanecerem os mesmos, poderemos ver o Caps quebrar esse recorde mais algumas vezes nesta temporada. Você pode vê-los em ação com o retorno da LEC na sexta-feira, 31 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 30 de janeiro.