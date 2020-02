Campeonato de streamers de League of Legends da Twitch Rivals: regras, times e classificações

Começou o campeonato de streamers de League of Legends da Twitch Rivals, o Streamer Showdown, e está mais emocionante que nunca.

A Twitch juntou os maiores produtores de conteúdo do LoL e os dividiu em times aleatórios, que se enfrentam pela premiação de 75.000 dólares. A competição terá três dias e 16 times que estão atrás do prêmio principal e do eterno direito de se gabar.

Confira tudo que precisa saber sobre o Streamer Showdown da Twitch Rivals.

Regras do torneio

Captura de tela via Twitch Rivals

No primeiro dia, aconteceram as rodadas de 1 a 4, em que os times competem para sair da fase de grupos. Cada Grupo (A e B) joga quatro rodadas, e cada vitória garante 1.000 dólares na próxima fase.

No segundo dia, mais quatro rodadas, além de qualquer desempate que seja necessário para determinar quem passa para a próxima fase no terceiro dia de competição, que será dia 20 de fevereiro. Os quatro melhores times de cada grupo participam da final.

O time que sair vencedor ganha 10.000 dólares, mais o dinheiro das vitórias.

Times

Grupo A

Captura de tela via Twitch Rivals

Captura de tela via Twitch Rivals

Grupo B

Captura de tela via Twitch Rivals

Captura de tela via Twitch Rivals

Classificações

Grupo A

Captura de tela via Twitch Rivals

Grupo B

Captura de tela via Twitch Rivals

Programação

Captura de tela via Twitch Rivals

Captura de tela via Twitch Rivals

Para assistir à competição ao vivo, acesse o canal da Twitch Rivals ou as streams individuais dos participantes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.