Campeões do LoL que podem aparecer em episódios futuros de Arcane

A primeira série animada da Netflix da Riot Games, Arcane, traz os espectadores ao mundo de League of Legends, com foco específico nas regiões de Piltover e Zaun. Pelos olhos de campeões como Vi, Jinx, Heimerdinger, Caitlyn e Jayce, os três primeiros episódios da série deram vida a áreas de Runeterra que há muito aguardavam que suas histórias fossem contadas, mas eles não são os únicos personagens notáveis ​​dessas regiões.

Na história estabelecida do LoL, dezenas de campeões chamam Piltover ou Zaun de casa, e ainda mais têm laços com as regiões que contribuem para o crescimento de seu caráter. Ainda assim, quando olhamos para o que vimos de Arcane até agora, muitas das histórias desses campeões não se cruzam com as dos campeões já no show. Mas ao olhar para os easter eggs escondidos espalhados por todo o show, bem como o romance visual interativo disponível no site RiotX Arcane, pode haver alguns rostos familiares que surgem durante as viagens de Vi e Jinx.

Twitch

Imagem via Riot Games

O rato com uma besta e amor por todas as coisas tóxicas parecia ser referenciado no final do episódio um de Arcane, com Silco demonstrando os efeitos que seu soro tinha em um rato de laboratório. Curiosamente, a pouca história que Twitch tem parece se alinhar com os eventos do episódio final do primeiro ato, tornando muito provável que o Semeador da Peste já esteja vagando pelas favelas de Zaun durante as viagens de nossos protagonistas.

A história de Twitch, “Evitar Confronto“, detalha as consequências de uma explosão de fábrica, onde paramédicos estão investigando um homicídio industrial que resultou na descoberta de dois sobreviventes e seis corpos, quase todos afetados pela toxina circundante de alguma forma. O único sobrevivente capaz de falar freneticamente avisa os paramédicos sobre o perigo próximo, algum tipo de criatura vagando pela destruição que eles são incapazes de ver, identificando-a como “UM RATO GIGANTE PSICOPATA E HOMICIDA! DE COLETE!”, para a consternação dos paramédicos.A vítima enfatiza o amor desse rato por toxinas, uma obsessão aparentemente não saciada, não importa o quanto ele tenha. Essas toxinas na fábrica destruída poderiam facilmente representar o soro que Silco criou que permitiu que o rato de laboratório e seu lacaio se transformassem em seres poderosos que foram destruídos como resultado da explosão de Powder no final do primeiro ato. No entanto, o que invalida essa teoria é a menção de marcas de besta nas vítimas do desastre na história de Twitch, algo que não estava presente nos eventos da explosão em Arcane.

No entanto, a afiliação do Semeador da Peste com Zaun permanece forte, e a provocação no final do episódio pode indicar que ele foi lançado nas ruas de Zaun, sob o nariz de toda a ação em torno de nossos personagens principais. No típico estilo Twitch, ele pode nunca aparecer antes dos protagonistas, mas a ideia dele vagando pela cidade subterrânea continua forte graças aos experimentos de Silco.

Warwick

Imagem via Riot Games

Nos créditos do episódio dois, Singed é listado como um personagem dublado que apareceu em algum ponto do episódio. Embora ele tenha um papel menor de fala, Singed parece ser um dos lacaios de Silco debruçado sobre sua mesa, pesquisando o soro que acabara de ser usado no lacaio que confrontou Vi e seus amigos. Mas o que decorre do envolvimento confirmado de Singed nos eventos de Arcane é seu relacionamento com uma besta, uma besta que não vai parar até que sua sede sem fim por sangue seja adequadamente saciada. E essa besta assume a forma de Warwick, montada pela mão meticulosa de Singed.

Warwick, que já foi um homem que encontrou consolo no derramamento de sangue de outras pessoas, buscou uma vida nova e gratificante, para deixar seus anos de crime para trás. Aos olhos de Singed, ele era o candidato perfeito para um de seus experimentos mais horríveis, prendendo assim o criminoso que procurava renascer em suas garras sinistras. Singed havia tirado toda a humanidade deixada na besta e substituído por toxinas e maquinários que ele acreditava que trariam o verdadeiro mal em um homem bom.

No romance visual interativo RiotX Arcane, os jogadores podem viajar para uma área conhecida como “As Vielas”, que é um segmento da cidade subterrânea que os espectadores experimentaram em Arcane. Enquanto explora a área e seus habitantes, no entanto, um dos poucos elementos inspecionáveis ​​são enormes marcas de garras incrustadas em uma pedra. De todos os personagens que conhecemos em Arcane até agora, nenhum é capaz de criar marcas tão grandes e horríveis com garras, mas Warwick se encaixa nessa definição como uma luva.

Embora não saibamos quem era Warwick originalmente, muitos fãs estão teorizando que a morte de Vander no episódio final do primeiro ato pode sinalizar que ele se transforme na Ira Desimpedida de Zaun, e as duas histórias compartilham muitas semelhanças para apoiar isso. A transformação completa de Warwick foi desencadeada depois que ele foi considerado morto, embora ele notavelmente já tivesse muitas características de besta anexadas a ele devido aos experimentos de Singed. Vander permanece presumivelmente morto após os eventos do primeiro ato, e sabemos que Silco e muitos de seus lacaios espreitavam por perto, potencialmente levando seu corpo sem vida para Singed fazer sua mágica.

A tradição também destaca a incapacidade de Warwick de se lembrar de seu passado e a dor extenuante que isso resulta na tentativa de localizar essas memórias. Ainda assim, um detalhe crucial é enfatizado: os gritos de uma garotinha perfurando suas orelhas, chamando por algum nome que ele não entende muito bem, uma garotinha que pode ser Vi ou Jinx, como pode ser visto no final do primeiro ato.

Se a teoria for verdadeira, ela abre muitas possibilidades para uma dissecação e reimaginação das respectivas hitórias de Signed e Warwick que melhor combinam com os eventos de Arcane. Independentemente de Warwick aparecer nesta forma teorizada, o envolvimento de Singed nos planos de Silco aponta para a besta sendo logo libertada nas ruas de Zaun.

Camille

Imagem via Riot Games

As famílias de nobres de Piltover exibem imenso poder sobre as operações na cidade da inovação. No primeiro ato de Arcane, encontramos muitos desses nobres e ouvimos ainda mais sobre outras famílias nobres, muitas das quais contribuíram para o sucesso de outros rostos em Piltover: como a mão da Casa Ferros em fazer de Mel a “pessoa mais rica de Piltover.”

A Casa Ferros pode não ser reconhecível por muitos fãs do LoL à primeira vista, mas um de seus membros esteve envolvido em incontáveis ​​batalhas em Summoner’s Rift por vários anos: Camille.

Na história de Camille, ela é considerada a filha mais velha sobrevivente da Casa Ferros, com grande parte de sua família sendo reconhecida pelas “inovações” que eles apregoaram utilizando os cristais colhidos de criaturas Brackern. Depois que sua família sucumbe a um ataque de pessoas de Zaun desesperadas para saber os segredos da família para uma verdadeira inovação, Camille resolve o problema com uma alteração Hextec de corpo inteiro que impede seu envelhecimento e aumenta sua vontade de resolver o que ela vê como problemas.

No entanto, devido ao tempo que Camille levou para construir seu novo corpo, é provável que, se a conhecermos, não será na forma que conhecemos. Como um membro e pesquisador líder dentro da Casa Ferros, a Camille que podemos encontrar poderia ser muito mais jovem, trabalhando ao lado de seus pais ainda vivos e irmão mais novo para fornecer a Piltover as inovações de que precisam para se chamar de “cidade da inovação”.

Esta versão mais jovem de Camille também pode ser uma maneira de explorar mais a personagem de Mel, pois sabemos que ela encontra interesse na pesquisa Hextec que Jayce e Viktor haviam conduzido, bem como está sendo impulsionada diretamente para seu status graças ao financiamento de Casa Ferros. Talvez seu caminho se cruzasse com Caitlyn, que até este ponto não vimos muito fora de suas interações com Jayce, já que é improvável que Camille, seu status incluído, permita que ela voe sob o radar dos executores de Piltover.

A influência da Casa Ferros em Arcane, até agora, claramente se estende além da cena onde eles foram mencionados, mas aquela área de Piltover ainda não foi explorada. Ainda assim, conforme revelado na história de Camille, os poderes que controlam Piltover parecem não conhecer seus limites e estão dispostos a se aventurar em medidas extremas para as “inovações” que trarão o sucesso da cidade. Embora ela possa não aparecer da maneira que a conhecemos, uma Camila mais jovem ofereceria uma visão melhor da corrupção na cidade da inovação por trás da fachada do glamour.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 10 de novembro.