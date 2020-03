Cálice da Graça, Manto da Imobilidade e Portal de Zz’rot estreiam no Teamfight Tactics: Galáxias, junto com balanceamentos nos itens

Com a guerra espacial intergaláctica começando em breve, a Riot revelou todas as mudanças de itens que atingiram a Convergência no Conjunto Três de Teamfight Tactics: Galáxias.

A equipe de desenvolvimento do TFT atualizou os fãs sobre os sistemas de Galáxias no /Dev de hoje, explicando como os itens antigos serão alterados ao introduzir três novos. Embora alguns itens estejam sendo substituídos, diversas alterações de balanceamento visam garantir uma transição fácil para o novo conjunto e meta.

Aqui estão todas as alterações de itens que vêm no TFT: Galácias.

Novos itens

Cálice da Graça substitui Quietude

Imagem via Riot Games

Receita: Lágrima da Deusa + Capa Negatron

Ao conjurar uma habilidade, conceda 10 de Mana a todos os aliados próximos.

Manto da Imobilidade substitui Manopla dos Glacinatas

Imagem via Riot Games

Receita: Luvas do Pugilista + Cota de Malha

No início do combate, lança um raio para frente que aumenta em 40% a Mana máxima de todos os inimigos atingidos até que façam uma conjuração.

Portal Zz’Rot substitui Hidra Titânica

Imagem via Riot Games

Receita: Arco Recurvo + Cinto do Gigante

Ao morrer, o item conjura um Voidling com 1000/2000/4000 de Vida que provoca todos os inimigos próximos.

Balanceamento de Itens

Acúmulos iniciais da Lâmina Mortal: 1 >>> 3

Mata-Gigantes: 9% da Vida atual >>> 12% da Vida atual como Dano Físico

Vampirismo da Pistola Laminar Hextec: 33% >>> 35%

Centelha Iônica: agora também reduz a RM de inimigos próximos em 50% (não acumula)

Mercúrio: imune a CG >>> imune a CG pelos primeiros 10s

PdH adicional do Capuz da Morte de Rabadon: 75% >>> 50%

Redenção: o usuário cura sua equipe toda com 800 de Vida ao morrer

Dano do projétil do Furacão de Runaan: 60% >>> 70% padrão

Faca de Statikk: 85 >>> 70 de dano a cada ricochete

Armadura de Warmog: 6% da Vida perdida >>> 5% da Vida perdida e máx. de 150 de Vida a cada ciclo

Arauto de Zeke: 15% de VdA >>> 18% de VdA

Duração do banimento de Zéfiro: 6s >>> 5s

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de março.