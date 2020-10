Bwipo da Fnatic fala sobre orgulho regional e o meta da fase de grupos no Mundial 2020

A Fnatic é uma equipe com muito a provar.

Chegando ao Campeonato Mundial de League of Legends de 2020 depois de uma derrota esmagadora para a G2 nas finais do LEC Summer Split, muitos fãs estavam preocupados com o nível de desempenho internacional que o time iria produzir. Os problemas de inconsistência que os atormentaram durante a divisão regular pareciam ter sido resolvidos principalmente nos playoffs da LEC, mas muitos especialistas estavam hesitantes em colocar sua fé nesta Fnatic.

A julgar pelo desempenho no Mundial até agora, no entanto, parece que essas dúvidas eram infundadas. A Fnatic consolidou-se em um estilo de jogo pesado no início e destruiu o Rift na fase de grupos, perdendo dois jogos e chegando à fase eliminatória como a segunda cabeça do Grupo C.

As vitórias da Fnatic parecem extremamente dominantes. E em uma entrevista à Dot Esports após sua derrota para a Gen.G, o topo Bwipo explicou que sua derrota foi resultado de “tentar um draft que [eles] não costumam jogar”. A equipe parecia inegavelmente mais fraca com o meio Nemesis usando um campeão muito mais suporte como Lulu, mas Bwipo está confiante de que a derrota não deixou a equipe sem confiança.

“Não funcionou e parecia muito ruim, mas definitivamente nos deu a perspectiva de que precisávamos sobre como realmente é a derrota”, disse Bwipo, destacando uma questão-chave que costuma afetar as equipes que mostram tal domínio no palco.

Se um time não for forçado a “experimentar uma derrota” logo no início em jogos de limites baixos, a complacência com o draft e tomada de decisão no jogo pode se desenvolver rapidamente. Em uma série melhor de cinco, “o conforto pode ser removido de você” conforme o time inimigo aprende suas tendências de draft, de acordo com Bwipo. E sem a experiência de uma derrota na fase de grupos, isso pode afetar enormemente a fortaleza mental de uma equipe.

Deixando de lado as escolhas de Lulu abaixo do ideal, a Fnatic adotou um estilo que lhes convém até um T no Campeonato Mundial deste ano. Na LEC, as equipes lutaram para se adaptar ao estilo de jogo de um caçador carregador, com o caçador anterior Broxah jogando um estilo muito mais favorável. Internacionalmente, no entanto, a Fnatic parece muito melhor trabalhando com Selfmade, permitindo-lhe seus campeões de conforto e apoiando-o nas primeiras invasões.

Eles foram a única equipe a ter sucesso na escolha de Evelynn, tanto que agora está quase permanentemente banida deles. A prevalência de Evelynn como uma escolha da selva exclusivamente europeia destaca uma discussão interessante do meta, ou seja, que cada região entra no torneio com suas próprias variações em como eles acham que o jogo deve ser jogado, desenvolvido a partir de uma divisão do jogo regional.

Essa variação regional é mais prevalente em contadores para campeões universalmente fortes, particularmente na rota superior, explica Bwipo, citando Camille como uma campeã com as mais variadas “respostas”. A questão do meta, no entanto, não pode ser limitada a uma divisão puramente regional. O aspecto mais fascinante dos eventos internacionais são os micro-metas que são desenvolvidas dentro de cada grupo, como a caracterização do Grupo C por Volibear, Renekton e Ornn na rota superior.

“Quando Ornn e Volibear são retirados na fase de banimento, de repente Renekton dispara em prioridade, e você tem que encontrar uma resposta para o Renekton a fim de igualá-lo na rota superior”, disse Bwipo, referindo-se ao ótimo draft contra a Gen.G. Neste caso particular, a equipe descobriu que Malphite não era, talvez, a resposta a Renekton que eles estavam procurando. Mas Bwipo continua confiante de que a equipe não levou a perda a sério e disse que o jogo ofereceu a eles uma “perspectiva muito necessária” em sua convocação para as quartas de final.

Embora a escolha de Malphite contra a Gen.G possa não ter sido a mais bem-sucedida até agora no torneio, a Fnatic saiu da fase de grupos relativamente ilesa. Mas agora, seu verdadeiro desafio começa nas quartas de final.

Bwipo está confiante de que seja quem for que eles enfrentem, eles podem, no mínimo, torná-la uma série “emocionante”. Com o nível de talento de topo global neste torneio, ele sabe que terá “quartas de final muito boas ou um muito, muito ruins”, tal é a natureza tudo ou nada do atual meta do topo. Ele descreveu todos os seus potenciais oponentes na faixa superior como possuindo “praticamente o nível de habilidade de TheShy”, o que é uma jogada ousada considerando a história da Fnatic com a formação Invictus Gaming da qual TheShy é um membro central. Mas onde alguns jogadores estariam sentindo a pressão, Bwipo está simplesmente animado.

Como jogador de uma equipe estabelecida como a Fnatic, torneios como o Campeonato Mundial sempre carregam o peso da representação. Quando você está jogando sob um logotipo tão icônico, você é um representante de tudo o que esse logotipo passou a significar ao longo da história dos e-sports. Bwipo se considera igualmente um representante da Fnatic como equipe e da Europa como um todo.

“Quando estou saindo do palco, me sinto um jogador que faz parte da Fnatic”, disse Bwipo. “Mas quando estou à espera do empate dos grupos ou das quartas de final, sinto-me um representante da Europa.”

Com o recente aumento do desempenho internacional da LEC, o conceito de representar a Europa passou a significar muito mais do que apenas aparecer em um torneio. Significa chegar às finais e tentar vencer os melhores dos melhores.

A corrida pelo Campeonato Mundial da Fnatic continua contra os melhores esportes da LPL em 17 de outubro às 07h00.

Siga-nos no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Megan Kay no Dot Esports no dia 16 de outubro.