Blitz do Nexus estará de volta ao LoL por 2 atualizações, a partir da 10.15

Riot Meddler falou sobre o modo de jogo no /dev de hoje.

Que comece o caos.

Andrei “Meddler” van Roon, diretor de jogo de League of Legends, comentou hoje no /dev o modo Blitz do Nexus, explicando que o modo “deve” ir ao ar na atualização 10.15.

Imagem via Riot Games

“Ficará no ar por duas atualizações e nosso plano é que também retorne em eventos futuros”, disse Meddler.

O modo caótico traz “eventos” periódicos que funcionam como uma espécie de minijogo para os jogadores, como um círculo flamejante se fechando nos times enquanto eles se enfrentam. Mas o objetivo principal continua o mesmo: destruir o Nexus inimigo.

Na atualização 10.15, você poderá reinar livremente na Blitz do Nexus e os desenvolvedores terão a oportunidade de observar a resposta da comunidade. Depois, a Riot vai fazer as alterações de balanceamento necessárias na atualização 10.16, para ajustar coisas como a duração da partida, os níveis de poder e a frequência em que acontecem mortes súbitas.

Os desenvolvedores também vão tentar habilitar Mordekaiser e Ivern, cujas habilidades costumam causar alguns probleminhas na Blitz do Nexus.

Mesmo que o modo dure apenas duas atualizações desta vez, a Riot planeja trazer a Blitz do Nexus de volta no futuro. Uma data exata ainda “não foi determinada”. Os desenvolvedores vão usar a resposta da comunidade nesta atualização para pensar em formas de expandir design, recompensas e mecânicas nos próximos eventos.

A Blitz do Nexus acompanha o evento Florescer Espiritual e acontece em um mapa da floresta ioniana. Também haveráo lançamento de dois campeões novos, Lillia e um “espadachim já falecido” que se supõe ser Yone, meio-irmão mais velho de Yasuo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 17 de julho.