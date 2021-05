Bjergsen fala sobre estratégia da TSM no Summer Split 2021 da LCS

Embora não tenha se classificado para o Mid-Season Invitational de League of Legends deste ano, o técnico da TSM, Bjergsen, ainda está trabalhando muito na preparação de seu time para a próxima fase da LCS deste ano, conhecida como Summer Split.

A TSM entrou na temporada 2021 com um time composto por cinco jogadores que nunca tinham jogado juntos na LCS. Dizer que a nova composição da TSM começou com dificuldades seria um eufemismo. A equipe perdeu as duas primeiras partidas da temporada e precisou lutar com unhas e dentes para continuar no campeonato, mas acabou tendo uma série de seis vitórias no meio do Spring Split, a primeira fase da LCS no ano.

“O nosso time estava parecendo muito ruim, sinceramente”, conta Bjergsen ao Dot Esports. “Parecíamos um dos times mais fracos e estávamos jogando como um dos times mais fracos, o que foi estressante na minha estreia como técnico.”

Bjergsen jogou na rota do meio da TSM por sete temporadas antes de passar para a posição de técnico na temporada 2021. E, embora Bjergsen tenha um bom histórico como um dos jogadores mais fortes do LoL norte-americano, sua primeira experiência como técnico apresentou mais oportunidades de aprendizado.

“Eu percebi que passava muito tempo concentrado nas coisas erradas com o time e isso ficou evidente nos nossos pontos fortes e fracos ao fim da primeira etapa”, conta Bjergsen. “Às vezes, como técnico, é difícil saber o efeito que você tem no dia a dia, mas, quando olhei para o nosso time no fim da primeira etapa, vi que nossos pontos fortes e fracos estavam alinhados com o que eu tinha trabalhado no time.”

Quando o Spring Split acabou, a TSM tinha conseguido chegar à semifinal do Mid-Season Showdown, faltando apenas uma vitória para garantir a vaga na final do Spring Split da LCS. Contando toda a temporada 2021 até agora, a TSM conseguiu um placar respeitável de 12-6. Esse placar continua para o Summer Split da LCS, devido a uma mudança drástica implementada pela LCS neste ano.

O Summer Split só começa daqui a algumas semanas, então ainda há tempo para Bjergsen e sua TSM se prepararem para a próxima etapa da temporada da LCS. Enquanto isso, o técnico da TSM está de olho no MSI para entender o que os melhores times do mundo estão fazendo com o meta do LoL.

“Há muito a aprender só de observar os melhores times de cada região se enfrentando”, explica Bjergsen. “É óbvio que o meta ainda vai mudar um pouco. Haverá mudanças após a atualização do MSI, mas há tanto no jogo que, mesmo que os campeões mudem, a forma que outras equipes encaram o jogo sempre ensina muito.”

A TSM poderá mostrar tudo que aprendeu quando a LCS voltar, em 4 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 14 de maio.