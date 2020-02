Bardo será enfraquecido pela primeira vez na atualização 10.5 do LoL

Bardo não tem aparecido muito nos jogos profissionais, mas, nas ranqueadas, subiu para o topo da lista.

Para impedir que a situação saia de controle, a Riot vai enfraquecê-lo na atualização 10.5 de League of Legends e também pretende mexer em dois de seus principais itens. É a primeira vez que o personagem recebe um enfraquecimento direto desde seu lançamento em 2015, mas certamente não será a última.

A partir do Diamante, Bardo tem 54,60% de vitórias, um dos números mais altos de sua posição. Seu crescimento inesperado pode ter acontecido devido às mudanças ao meta e à duração mais curta dos jogos. Sua capacidade de causar dano de longe, ocupar o mapa e correr atrás de seus alvos contribuem para sua força como suporte.

Na atualização 10.5, a Riot deixa a passiva de Bardo mais fraca, reduzindo seu dano a cada 5 mipes de 15 para 12. Pode não parecer uma grande mudança, mas vai dificultando a vida de Bardo à medida que a partida passa.

Piorando o golpe, dois de seus itens principais, Botas de Mobilidade e Gume do Ladrão Arcano, também ficam mais fracos.

O custo das Botas de Mobilidade aumenta de 900 para 1.000 de ouro e o efeito do Gume do Ladrão Arcano só será ativado quando houver um aliado por perto. Esses ajustes são consequência da aparição de Sona e Soraka na rota superior, duas campeãs que se dão bem com o Gume.

Para Bardo, porém, isso enfraquece sua possibilidade de percorrer o mapa sozinho. Ele é um dos suportes mais eficazes nisso, devido a suas habilidades: causa uma boa quantidade de dano, se dá bem em duelos e pode escapar facilmente. As novas fraquezas do Gume do Ladrão Arcano significam perder ouro essencial de sua passiva.

A atualização 10.5 de League of Legends deve ser lançada em 4 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 26 de fevereiro.