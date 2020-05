Bardo, Poppy e Gnar Astronautas chegam aos servidores principais do LoL com a atualização 10.11

As novas skins do LoL são de outro mundo.

Vistam os uniformes espaciais, fãs de League of Legends. Três novas skins serão lançadas amanhã junto com a atualização 10.11: as aguardadas novidades da linha Astronauta, com skins para Bardo, Gnar e Poppy.

Bardo é o primeiro dos três campeões a receber um novo visual temático de Astronauta. Seus mipes viraram pequenos aliens que o seguem aonde quer que vá. O Protetor Andarilho invoca OVNIs em vez de seus clássicos Santuários com o W, e orbes verdes de luz com sua Prisão Cósmica (Q).

Quem faz companhia ao suporte em suas viagens intergalácticas são Poppy e Gnar. Os dois Yordles vestem trajes brancos folgados parecidos com o de Bardo e portam versões roboticamente alteradas de suas armas. O martelo de Poppy exibe um ícone de um planeta com um anel, mesmo logo que agora aparece embaixo dela em sua Presença Inabalável (W), e ela lança um foguete do chão em sua ultimate.

Ao encher sua barra de Fúria, Gnar Astronauta se transforma em um alien monstruoso verde e azul. Ele salta em um OVNI em sua animação de retorno e arremessa um objeto similar a um OVNI em seu Q quando estiver na forma de Mega Gnar.

Bardo, Gnar e Poppy Astronautas serão lançados na Loja de League of Legends amanhã, 28 de maio, às 17h BRT.

Cada uma das três novas skins terá suas próprias cromas, que poderão ser adquiridas separadamente. Quando elas forem lançadas, os fãs que estiverem participando do evento Pulsefire também poderão desbloquear cromas exclusivas destas skins da linha Astronauta, além de cromas para Teemo Astronauta e Astronautilus, por 300 emblemas do evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 27 de maio.