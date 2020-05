Atualização de Volibear chega ao League em 28 de maio

Se você acha relâmpagos e trovões assustadores, pode ficar longe de Summoners Rift.

A atualização de Volibear está chegando aos servidores ativos do League of Legends em 28 de maio, anunciou a Riot hoje. Mas os fãs podem testar o Rugido do Trovão antes, no Ambiente Público de Testes (APT) a partir de 12 de maio.

O evento de transmissão ao vivo de hoje revelou toneladas de conteúdo do Volibear, incluindo artes atualizadas e uma nova biografia de campeão.

Perdeu a stream do Volibear ontem? Então bora recapitular o que rolou. 🌩️⚡️



Jogue o modo ARAM agora e tenha a chance de ganhar um emote exclusivo!😉 pic.twitter.com/eBU5VNolnS — League of Legends Brasil 🖤🌹 (@LoLegendsBR) May 9, 2020

A Riot está comemorando o lançamento do Volibear com um evento no ARAM a partir de hoje. Os jogadores que jogarem no Howling Abyss verão o deus do trovão bater na ponte com sua força insana, jogando as duas equipes no ar. Quem testemunhar o evento receberá um emote exclusivo, disponível apenas até 12 de maio.

Assim que o evento terminar, os jogadores poderão testar o Voli no APT.

A iteração atual do campeão está desatualizada, tendo sido lançada quase nove anos atrás. Os fãs de League votaram no Volibear e no Fiddlesticks para receber atualizações dos campeões no ano passado. Com o retrabalho do espantalho chegando no Rift no início deste ano, agora é a hora de Volibear brilhar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 08 de maio.