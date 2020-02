Atualização 10.4 do PBE do LoL altera Soraka no topo e Ímpeto Gradual

Parece que o meme da Soraka no topo teve vida curta.

As mudanças provisórias de League of Legends para a atualização 10.4 em seu servidor de testes, o PBE, têm como alvo a Filha das Estrelas, de acordo com o Surrenderat20. A taxa de vitórias de 55% da campeã na rota superior certamente chamou a atenção da Riot, e há alterações a caminho. Haverá também alguns ajustes a Amumu e a algumas runas.

Imagem via Riot Games

Para enfraquecer sua fase de rotas, o Chamado Estelar (Q) de Soraka vai passar a causar 60% menos dano a tropas. A mudança é intuitiva, porque afeta a capacidade de limpar ondas de tropas, mas não afeta a eficácia da campeã como suporte.

A Riot também experimentou reduzir o tempo de recarga de Lançar Bandagens (Q) de Amumu, de 10/9,5/9/8,5/8 segundos para 8 segundos em todos os níveis. O tempo de recarga da ultimate da múmia vai voltar a ser 150/130/110, porém, e seu alcance voltará a ser 550.

Imagem via Riot Games

E a runa Ímpeto Gradual será ajustada para ser mais viável para campeões de alcance próximo. A velocidade de movimento concedida a campeões desse tipo será de 30% a 50%, com base no nível. É bem mais do que os 25% a 40% dos campeões de alcance mais alto. O tempo entre os três ataques ou feitiços para ativar Ímpeto Gradual vai aumentar de 3 para 4 segundos. A duração da velocidade de movimento vai voltar a ser de 3 segundos.

A runa secundária Inabalável, que concede Tenacidade ao usar um Feitiço de Invocador, ficará um pouco mais forte, aumentando a Tenacidade recebida de 15% para 18%.

Os ajustes ao PBE estão sujeitos a mudanças antes de serem enviados aos servidores principais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 05 de fevereiro.