Ato três de Arcane explicado

Nosso tempo acompanhando os vários personagens de Arcane, a primeira série animada da Netflix da Riot Games baseada no mundo de League of Legends, chegou ao fim, pelo menos por um curto período. Depois de nove episódios, as vidas dos campeões dos quais nos aproximamos ainda mais foram preenchidas com mais incertezas do que quando a série começou, deixando-os ainda mais distantes de se tornarem os campeões que conhecemos na última década.

O que começou como uma história reunindo as partes inexplicáveis ​​de Jinx (então Powder) e o relacionamento de Vi como irmãs floresceu em um conto explorando a inquietação entre Piltover, a cidade do progresso, e a subferia que parecia pouco mais do que dominada pelo crime e marginalidade, antes de ser conhecida como Zaun. Ao conectar essas duas cidades, vimos a vida de campeões amados de uma forma que nunca vimos antes. De Caitlyn, Jayce e Heimerdinger a Viktor, Singed e Ekko, as histórias em Arcane trouxeram uma nova profundidade a esses rostos familiares e os uniram mais intimamente.

No entanto, quando o terceiro ato chegou à sua conclusão, apenas uma coisa tornou-se válida para o futuro dos cidadãos de Piltover e Zaun: o caos. No típico estilo de Arcane, assim quando tudo parecia que iria dar certo entre as duas cidades, circunstâncias sem precedentes se tornaram conhecidas enquanto os fãs eram forçados a refletir sobre o impacto de um Super Mega Míssil da Morte perfeitamente direcionado.

Uma explosão do passado

Com alguns ajustes finais da Hextec, a nova arma de Jinx finalmente chegou ao fim. Tinha a forma de um lançador de foguetes, parecido com um tubarão, e dentro havia um míssil capaz de causar o caos que ela e Silco planejavam trazer para Piltover há anos: o Super Mega Míssil da Morte, que os jogadores do LoL reconhecerão como a ultimate de Jinx.

Apesar das tentativas crescentes de Vi de trazer a Powder que ela sabia que ainda estava dentro de Jinx, ela finalmente falhou em trazer de volta a irmã que ela conhecia. Os avisos de Caitlyn e Ekko soaram verdadeiros, mas Vi não queria ouvi-los: Jinx estava muito longe. Não havia como trazer de volta a garota divertida, aventureira e desajeitada de que Vi se lembrava tão vividamente em sua mente. Aquele único ato de ódio, afastar a Powder depois que ela acidentalmente matou tantos de seus entes queridos, transformou a Powder em loucura impulsionada pelo trauma, a única maneira pela qual ela agora sabia como viver.

Depois de matar Silco no jantar que ela deu na fábrica abandonada onde matou tantos amigos, Jinx pôs os olhos em Vi e Caitlyn, sentadas do outro lado da mesa. Caitlyn, que havia ficado inconsciente em uma luta anterior com a criminosa enlouquecida de cabelo azul, era tudo o que Jinx precisava para validar suas ações. Sua irmã ficou do lado de uma Defensora, as pessoas contra as quais elas lutaram pela forma como tratavam seus semelhantes na cidade baixa. Com a atração entre Vi e Caitlyn agora facilmente aparente, era tarde demais para Jinx olhar para trás.

Ela mirou o Super Mega Míssil da Morte no prédio mais alto de Piltover, onde dentro daquela sala as negociações estavam sendo concluídas para dar a Zaun sua independência. Um clique do gatilho e então… Créditos, e nada além de incerteza em relação às vidas dos membros do conselho, incluindo Jayce.

Checando com alguns velhos amigos

Enquanto o foguete continua em sua trajetória em direção à câmara do conselho com sua votação em andamento, somos recebidos com cenas que descrevem o status atual de outros personagens importantes, nos informando onde eles estão com a aproximação do final do terceiro ato. Embora não saibamos o que o futuro reserva para qualquer um desses personagens, essas poucas cenas nos dão uma ideia melhor de quanto eles cresceram como personagens ao longo desses nove episódios e como eles podem ser incluídos nas futuras temporadas de Arcane.

A primeira dessas cenas retrata Sevika, um braço a menos do que a conhecemos, graças a Vi e suas manoplas Hextec, no escritório de Silco, intencionalmente sozinha. Sevika é a única lacaia de Silco que sabemos que ainda está viva, buscando algum tipo de retaliação neste momento, já que os colegas oficiais de alto escalão de Silco foram expulsos por seus planos nefastos e pela imprudência de Jinx. A última vez que vemos Sevika, ela está usando o isqueiro do colega que ela matou depois de não cair nos planos dele de usurpar Silco, mas também parece possuir alguma culpa por não ter ouvido seus avisos.

Em seguida, vemos a nova amizade de Heimerdinger e Ekko, dois cientistas com estilos de vida completamente diferentes unidos por uma causa comum. Parece que Ekko está explicando a Heimerdinger exatamente como ele construiu a comunidade em torno de uma única árvore na cidade baixa em tão pouco tempo. Mas outra coisa rapidamente tira o foco deles: o cronômetro de Ekko. Muito do reconhecimento de Ekko como campeão no LoL deriva de sua habilidade de controlar o tempo. Em Arcane, no entanto, isso foi apenas brevemente mencionado em sua sequência de luta com Jinx. O foco curto, mas aparente, em seu cronômetro, parece nos permitir ver no futuro como Ekko adquiriu essa tecnologia de sincronização temporal e que Heimerdinger pode ter contribuído para criá-la.

Singed ocupa o centro do palco na cena seguinte e é indiscutivelmente a mais importante nesta curta coleção. Embora ele pareça estar fazendo pouco mais do que refletir sobre suas decisões, o medalhão em sua mão retrata um personagem que os jogadores do LoL estão familiarizados, Orianna. Embora nunca tenha sido mencionado explicitamente, Singed pode agora ser confirmado como aquele que a transformou na Donzela Mecânica como a conhecemos, salvando sua vida após ser superexposta aos vapores de Zaun. (Parece familiar, certo?) No entanto, em um movimento semelhante à cena de Heimerdinger e Ekko, a câmera se afasta para focar em outra coisa, algo semelhante a uma fera. Vemos uma garra e o rosto de um homem barbudo em algum tipo de animal, o que podemos interpretar como as origens de Warwick.

O personagem final que retorna nessas cenas é a mãe de Mel, que causou um grande impacto em sua primeira aparição no terceiro ato. Embora breve, ela tropeça na pintura de Mel de Noxus, profanada por grandes manchas de tinta laranja que foram feitas em frustração. Aqui, fica claro que Mel está totalmente desconectada de suas raízes Noxianas como resultado da filosofia de sua mãe sobre guerra e derramamento de sangue, embora sua mãe só agora possa realmente entender como é difícil para Mel reprimir essas memórias. No entanto, por causa do ataque direcionado de Jinx à câmara do conselho, talvez nunca saibamos se a mãe e a filha poderão encontrar a solução.

Vi e Caitlyn olham do armazém destruído para o céu completamente derrotadas. Não havia nada que pudessem fazer a não ser assistir Jinx brincando com a vida das pessoas mais importantes de Piltover. Assim que os membros do conselho concordam com a liberdade de Zaun, as joias das costas de Mel refletem o próximo Super Mega Míssil da Morte.

A vida de todos esses personagens está inteiramente nas mãos de Jinx, embora a questão de sua sobrevivência tenha sido deixada como uma questão. A segunda temporada deve trazer o próximo capítulo desta história.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 22 de novembro.